De ce-i derea şi nu-i canal?

După ce, ani la rând, în comuna Tuzla oamenii au avut de suferit de pe urma inundaţiilor provocate de ploile abundente şi după ce autorităţile locale, cele judeţene şi cele centrale şi-au dat mâna pentru a preveni astfel de situaţii, ne-am fi aşteptat să nu mai auzim de probleme la Tuzla. N-a fost să fie. Tuzla s-a aflat din nou pe lista localităţilor care au fost afectate de ploile abundente ce au căzut ieri în tot judeţul. Nu cu pagube foarte mari. Nu au existat case inundate. Circulaţia autovehiculelor a fost îngreunată pe DN39 Constanţa - Mangalia, în zona localităţii Tuzla, apa acoperind o bandă de rulare a şoselei. Nu a fost singura problemă semnalată. Un locuitor din Tuzla a sunat la redacţia „Telegraf“ să semnaleze faptul că grădina sa şi cele ale altor câţiva vecini au fost distruse de apa venită pe dereaua care trece prin curţile lor. Unora, apa le-a luat şi gardurile.

CINE ARE DREPTATE? Aşa se face că, în disperare de cauză, oamenii încearcă să atragă atenţia asupra problemei cu care se confruntă, mai ales că, după cum spun ei, de fiecare dată când plouă, în grădinile lor ajung multe gunoaie adunate de ape. „Albia derelei nu face faţă unui debit prea mare de apă şi, atunci când plouă puţin mai mult, apa se adună şi ne inundă grădinile. Nu mai spunem că gunoaiele aduse de ape ne transformă grădinile în focare de infecţie atunci când se încălzeşte. Curăţăm de fiecare dată, însă ne-am săturat. Am făcut numeroase solicitări, care nu au avut niciun rezultat“, a povestit Laurenţiu Iacob, care a explicat însă că atât mai sus de casa lui, cât şi spre centrul comunei dereaua a fost decolmatată şi dalată. Pe de altă parte, primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, a explicat că dereaua străbate câteva gospodării şi că, atunci când au fost realizate lucrările de decolmatare, a cerut permisiunea acelor localnici să intre în grădinile lor, să modernizeze şanţul. „Atunci ni s-a spus că e proprietate privată şi că nu putem intra să lucrăm acolo. Prin urmare, nu am făcut nimic“, a spus primarul, care a adăugat că oamenii solicită modificarea cursului de apă şi că asta ar presupune investiţii foarte mari, pentru care Primăria nu are fonduri acum. Cu toate acestea, oamenii spun că nu au fost consultaţi pentru nicio lucrare şi că Primăria le-a recomandat să se descurce. Cine are dreptate? Nu se ştie, iar primarul spune că soluţiile pe care le-a prezentat nu au fost agreate de oameni.