De cinci ori mai multe biruri parafiscale decît pretinde Ministerul Finanţelor!

Numărul taxelor şi impozitelor parafiscale se ridică la 540, de aproape cinci ori mai mare decît cel identificat de Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF)! O treime dintre acestea nu sînt justificate şi, drept urmare, pot fi eliminate, apreciază reprezentanţii Consiliului pentru IMM-uri private. „Realizarea unui inventar este un pas înainte. Dar acesta trebuie dezvoltat atît calitativ, cît şi cantitativ. Acum doi ani, am realizat împreună cu Guvernul o situaţie a acestor taxe şi am identificat circa 540. Astfel, inventarul Ministerului Finanţelor nu este complet, pentru că au fost cuprinse doar categorii de taxe şi impozite\", a declarat preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. De asemenea, el a arătat că MEF nu a cuprins în Registrul taxelor şi tarifelor nefiscale mai multe instituţii care percep acest tip de taxe: \"Nu sînt cuprinse, de exemplu, taxele cerute de instituţiile private, cum ar fi notarii sau de regiile autonome şu autorităţile publice locale. Aceste instituţii nici nu sînt pomenite\". În plus, este necesară şi o îmbunătăţire a conţinutului registrului, prin introducerea unor elemente legate de modul de calcul al taxelor, modalitatea de încasare şi termenele de plată. \"Registrul este incomplet. După completare, trebuie să se facă o analiză de oportunitate pentru fiecare taxă şi să le eliminăm pe cele care nu sînt necesare. După opinia mea, o treime din aceste impozite ar putea fi eliminate, nefiind oportune\", a mai spus Nicolescu. În acest sens, reprezentanţii CNIPMMR au elaborat o serie de propuneri de îmbunătăţire a Registrului taxelor şi tarifelor nefiscale. Printre acestea se numără completarea Registrului cu actele normative aplicabile pentru fiecare taxă, cu detalii despre destinaţia taxei, despre cuantumul şi modul de plată, termenul de plată, datele de identificare ale instituţiei responsabile în fiecare domeniu. De asemenea, CNIPMMR mai solicită publicarea obligatorie pe pagina de internet a fiecărei autorităţi publice competente şi pe site-ul MEF a datelor legate de procedurile de obţinere a autorizaţiilor, avizelor şi licenţelor pentru firme, formularele necesare, taxele totale care trebuie achitate. În plus, întreprinzătorii susţin implementarea unui sistem electronic de depunere on-line a cererilor privind obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi permiselor necesare firmelor. Reamintim că ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, a anunţat, săptămîna trecută, că autorităţile centrale încasează un număr de 115 taxe parafiscale, care au în schimb mai multe subcategorii, în funcţie de serviciul oferit. El a arătat că Registrul taxelor parafiscale va fi completat în perioada următoare cu taxele aplicate de regiile autonome şi autorităţile publice locale. Vosganian a explicat că au fost excluse taxele solicitate pentru un serviciu furnizat întîmplător de stat şi care ar putea fi realizat şi de mediu privat, cum ar fi, de exemplu, taxele poştale. În ceea ce priveşte subcategoriile de taxe, Vosganian a dat exemplu taxa de analiză de mediu, unde există 137 de tarife diferite, în funcţie de serviciile solicitate.