De Crăciun, navigatori departe de familii

În ciuda părerii bune pe care o are majoritatea lumii despre meseria de navigator (salariu mare şi posibilitatea de a vedea diferite părţi ale lumii), să colinzi mările şi oceanele nu este uşor. Chiar şi atunci când nimereşti pe o navă care oferă condiţii bune de muncă şi trai şi ai un contract de muncă bun, tot există un dezavantaj: perioada mare de timp petrecută departe de familie. Nici pentru rudele rămase acasă nu este uşor să-l ştie pe cel drag plecat. Acest neajuns devine şi mai greu de suportat în preajma Sărbătorilor. „Eu şi soţul meu suntem împreună de opt ani, iar în patru ani, Sărbătorile de iarnă le-a petrecut pe navă. Este greu, mai ales pentru Mihnea, băieţelul nostru, care are cinci ani. Când era mai mic şi nu înţelegea de ce tatăl său trebuie să plece de Crăciun, refuza să vorbească cu el la telefon când era în voiaj. Era felul lui de a-l pedepsi. Acum văd că a renunţat la acest obicei”, a povestit Elena Ioniţă, cu ocazia întâlnirii anuale de Crăciun organizate de Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) pentru membrii organizaţiei şi copiii acestora. Mult mai norocos, Laurenţiu Anane, un alt navigator constănţean, a reuşit ca în acest an să fie alături de familie de Crăciun. „Este foarte greu să nu fii alături de copil, să nu-l poţi vedea crescând. Am avut noroc că am reuşit să fiu acasă când s-a născut, în februarie 2012. În iulie am plecat în voiaj, iar când m-am întors, fetiţa mea învăţase deja să meargă. Am fost un pic şocat când am văzut cât a crescut cât am fost plecat. După Sărbători am un nou voiaj programat şi deja mă gândesc cât de schimbată va fi Laura când mă voi întoarce acasă”, a spus Laurenţiu. În cadrul întâlnirii organizate de conducerea SLN, copiii navigatorilor constănţeni au primit vizita lui Moş Crăciun, care le-a adus cadouri.