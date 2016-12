De doi bani speranţe pentru FC Farul

Clasată pe locul 16 în clasamentul Ligii I la finalul sezonului trecut, FC Farul mai are, totuşi, o mică speranţă în privinţa menţinerii pe prima scenă a fotbalului românesc. Constănţenii ar putea profita de unele decizii administrative ale Federaţiei Române de Fotbal (FRF) şi ale UEFA în legătură cu FC Argeş şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi ar putea fi trimise în liga secundă, ceea ce ar însemna că Gaz Metan Mediaş şi FC Farul vor rămâne în prima ligă. Surse din cadrul FRF au dezvăluit, ieri, că gruparea piteşteană va fi retrogradată, în proporţie de 99,99%, în urma scandalului de corupţie în care este implicat patronul echipei, Cornel Penescu. “FC Argeş va fi retrogradată în proporţie de 99,99 la sută pentru scandalul în care sînt implicaţi patronul, dar şi mai mulţi arbitri. A fost o propunere, la un moment dat, să înceapă campionatul cu FC Argeş în Liga I şi să luăm o decizie după ce instanţa va da un verdict final în acest caz, însă dacă sentinţa se dă peste două luni ce facem? Retrogradăm atunci FC Argeş şi aducem Gazul din Liga a II-a? În plus, conform regulamentului, oferirea de stimulente se sancţionează”, a spus sursa citată. În schimb, soarta oltenilor va fi decisă de UEFA, care studiază dosarul de licenţiere al grupării din Bănie. “Nu am primit niciun comunicat din partea UEFA în ceea ce priveşte Universitatea Craiova, dar este adevărat că forul european analizează dosarul de licenţiere. În funcţie de nereguli, dacă acestea există, va fi sancţionat clubul sau federaţia. În mod normal, UEFA nu are jurisdicţie asupra competiţiei interne, dar poate cere federaţiei să sancţioneze clubul respectiv”, a explicat Viorel Duru, şeful Direcţiei de Licenţiere din cadrul FRF. În schimb, preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a fost radical: “UEFA nu poate retrograda Craiova”.

Băcilă vrea să plece de la Constanţa

Puşi pe lista de transferuri, jucătorii formaţiei de pe litoral aşteaptă limpezirea situaţiei de la FC Farul pentru a decide unde vor juca în sezonul următor. Majoritatea ar dori să rămînă la Constanţa, pentru a pune umărul la promovare. “Dacă va fi un proiect pentru viitor, mi-ar plăcea să joc în continuare la Farul. Nu contează că voi juca un sezon în liga secundă. Trebuie să punem osul la muncă şi să ne batem pentru promovare”, a declarat fundaşul Florin Pătraşcu. Jucătorul în vîrstă de 23 de ani se află în convalescenţă după operaţia suferită la nas, din cauza unei deviaţii de sept, dar va fi apt pentru antrenamente în momentul reunirii lotului, programat pe 2 iulie. “Am cîteva oferte din prima ligă, dar totul depinde de ce se vrea la Farul. Mai am contract încă doi ani şi rămîn la Constanţa pentru a ajuta la promovare, dacă există un plan bun pentru viitor”, a adăugat mijlocaşul Claudiu Voiculeţ. Curtat de Steaua şi Universitatea Craiova, internaţionalul de juniori Denis Alibec nu se gîndeşte pentru moment la un transfer. “Pentru mine este important să joc cît mai multe meciuri. Am 18 ani şi, dacă mă voi remarca prin evoluţiile din teren, pot pleca oricînd la un nivel mai înalt. Astfel, n-ar fi nicio problemă dacă rămîn la Constanţa, în liga secundă”, a spus Alibec. În schimb, Cosmin Băcilă pare tentat să-şi ia adio în această vară de la FC Farul, dorind să joace în prima ligă. “Îmi doresc ca Farul să revină rapid în Liga I, dar mi-aş dori să plec în vară. Am mai multe oferte din Liga I şi aştept să văd dacă se va concretiza vreuna”, a explicat mijlocaşul constănţean.