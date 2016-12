„De dreapta trebuie să fii, nu să te declari”

05:24:54 / 08 Mai 2014

daca taceau , filozofi ramaneau

Da , nu exista partid care sa se culce socialist si sa se scoale popular , exista in schimb partid care s-a culcat (si la propriu si la figurat ) cu PSD si s-a trezit " socialist " . E vorba de PNL partid balama , capabil de orice ticalosie politica , atata timp cat este condus de Antonescu si Hasotti . Acest Pui de lele politicianista , care a tunat si fulgerat ani de zile impotriva PSD (cu argumente reale ) are nerusinarea sa ne dea lectii de morala politica , dupa ce a demonstrat ca nu a fost liberal asa cum pretindea odata , declarand in schimb ca este socialist prin sustinerea si acceptarea infiintarii USL . Antonescu , Hasotti si partidul lor , se pot considera de dreapta doar prin faptul ca stau la dreapta diavolului rosu numit PSD . Se stie ca initial Partidul Liberal a fost partid de stanga si era numit partidul rosu . Sa batjocoresti justitia , statul de drept , sa te lepezi de doctrina liberala de dragul puterii si sa ai tupeul sa te pretinzi liberal , ba mai mult sa te declari liderul dreptei politicii romanesti , e prea mult . Hasotti , Antonescu si complicii lor puscariasi si puscariabili ignora faptul ca atunci cand este in joc doctrina declarata a partidului , nu faci compromisuri de natura ideologica .