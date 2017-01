De fiecare data cand am venit la Constanta am fost foarte bine primiti

Trupa "Hara" este o prezenţă scenică aparte în peisajul muzical autohton, iar Flavius Buzilă, solistul formaţiei, completează imaginea formaţiei. Aflat în acest weekend în oraşul de la malul mării, Flavius a vorbit, în exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf", despre planurile trupei, dar şi despre ceea ce înseamnă muzica pe care o cîntă "Hara".

Care sînt ultimele noutăţi despre trupa "Hara"?

În prezent, lucrăm la trei proiecte, în paralel. În primul rînd, "Interetnik", viitorul album, de pe care am lansat deja, o piesă, "Muro Shavo". Acesta este un proiect mai vast, care are la bază inspiraţia din liniile melodice specifice etniilor de pe teritoriul României. Cred că îl vom lansa, la anul, în luna martie. În schimb, proiectul care se va concretiza mult mai curînd, este primul album de colinde semnat "Hara". Va fi un album inedit, vor fi colinde mai puţin cunoscute, unele chiar foarte... ciudate, culese din satul bunicilor mei, din judeţul Bistriţa-Năsăud, pe care le-am orchestrat în stilul nostru caracteristic. Acest material discografic va fi lansat pe piaţă înainte de Crăciun. Cel de al treilea proiect este un unul caritabil, se numeşte "S.O.S. satele copiilor". Este un proiect prin care noi ajutăm la strîngerea de fonduri pentru copiii defavorizaţi din România. Chiar am scris o piesă pentru acest proiect, un imn, care se numeşte "Am ales, S.O.S." , chiar am cîntat cu un cor de copii din acele sate. Toate aceste planuri ne ocupă foarte mult timp, mai ales că avem şi multe concerte prin ţară.

Credeţi că se simte nevoia evidenţierii etniilor din România?

Am văzut că, de-a lungul anilor, au fost tot felul de tentative de a fi exploatată muzica etniilor, dar nu la modul foarte complex. Acesta nu va fi doar un album, ci un întreg proiect care va atrage atenţia asupra problematicii minorităţilor. Noi încercăm să stabilim un dialog cu minorităţile, o modalitate de comunica, simplu, spontan, fără foarte multe discursuri pompoase şi lucruri de care noi ne-am cam săturat. Noi provenim din zone interetnice bogate, Bistriţa, Cluj, Tîrgu Mureş şi ştim ce înseamnă acest lucru. Nici măcar în folclor nu mai există linii muzicale pure, ci toate se întrepătrund, iar acest lucru are farmec, este păcat să nu fie exploatat. Oricum, "Hara" a avut mereu muzică cu specific etno, iar cu acest album vrem să insistăm mai mult. În plus, încercăm să aducem în faţă nişte rapsozi populari, cunoscuţi în comunităţile lor, mult mai puţin cunoscuţi marelui public din România. Vrem să aducem în faţă şi altceva. Pe de altă parte este şi o alternativă la muzica de petrecere care s-a superficializat foarte mult. Nu vreau să mă leg de genuri muzicale, dar cred că toată lumea ştie la ce mă refer. În ultima vreme, cînd vorbim de petrecere în stil românesc, auzim ritmuri de cu totul altă natură. Vrem să arătăm că putem să ne legăm de muzica minorităţilor şi altfel, să fie la fel de veselă, plină de chef şi de energie, dar fără să fie superficială.

De unde a venit ideea înfiinţării trupei "Hara"?

Această idee este foarte veche, pe care o am de cînd sînt mic, dar am fost destul de timid în prima mea tinereţe şi nu am avut curajul să ies în faţă cu un proiect propriu, m-am limitat să cînt muzică folk, în facultate, pe la balurile bobocilor. La un moment dat, m-am hotărît să iau taurul de coarne şi am vrut să încerc. Am scris piesa "Lasă", am dus-o la radiourile locale din Cluj, unde lumea s-a arătat foarte încîntată. Acest lucru a contat foarte mult, pentru că eu aveam încredere în părerea lor şi m-a încurajat foarte mult. De la această piesă s-a pornit, apoi au urmat celelalte, apoi au venit şi băieţii din trupă. Mă bucur că trupa există, iar cei care sînt acum se implică şi fac din muzică mai mult decît un hobby.

Contează studiile muzicale?

Contează, chiar destul de mult. Din trupa "Hara" eu sînt singurul care nu are Conservatorul, în schimb am Şcoala Populară de Artă. În plus, am studiat muzica acasă, cu mama, care este profesoară de muzică, cred că o şcoală mai bună decît mama nu mi-a trebuit. Niciun profesor nu a fost atît de exigent. Nu ne-am făcut un titlu de laudă din faptul că avem studii muzicale, dar datorită acestui lucru avem acces la un limbaj şi ne este mult mai simplu să ne înţelegem şi să lucrăm. Oricum, eu cred că totul porneşte de la inspiraţie şi de la talent, dar studiile te ajută să-ţi pui în valoare inspiraţia şi talentul. Dacă vrei să faci o carieră prolifică în acest domeniu, ai nevoie de ele, mai devreme sau mai tîrziu.

Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

Mesajele nostre cele mai clare se regăsesc în muzică, cred că ne pricepem mai bine să le spunem cîntînd. De fiecare dată cînd am venit la Constanţa, am fost foarte bine primiţi, deşi lumea ne descuraja, spunînd că sîntem ardeleni, cîntăm altceva, nu prea este pe gustul publicului de aici. Cred că publicul constănţean seamănă foarte mult cu cel clujean, deşi diferenţa geografică este foarte mare. Mi-aş dori ca publicul să încurajeze şi mai mult muzica interpretată live şi ideile noi, de creaţie, nu cred că are nimic de pierdut.