De Florii - ceva mai cald, de luni - scad temperaturile și revin ploile!

Meteorologii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea anunță că în zilele următoare va fi soare cu dinți la Constanța. În ziua de Florii va fi ceva mai cald, însă de luni revin ploile. Astfel, sâmbătă, 4 aprilie, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ziua, apoi va scădea în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 0 și 4 grade C. Duminică, 5 aprilie, de Florii, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi temporar noros și, mai ales în timpul nopții, local va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 13 grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. Luni, 6 aprilie, vremea va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. Ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi moderate cantitativ, iar vântul se va intensifica. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C, iar cele minime între 1 și 4 grade C.