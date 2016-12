De Înălţare, cimitirele din Constanţa, pline...

A 40-a zi după Paşte este ziua în care credincioşii sărbătoresc Înălţarea Domnului şi pomenesc pe cei morţi în cimitire şi în biserici. Ieri, la Cimitirul Central din Constanţa, zeci de oameni au venit de dimineaţă la mormintele celor dragi. Aglomeraţia a fost atât de mare încât pe strada pe care se află cimitirul s-a creat o ambuscadă, zeci de maşini fiind blocate. Curtea cimitirului a fost intens populată în special de femei în vârstă, care au ţinut să respecte tradiţiile religioase şi au venit încărcate cu pachete constând în ouă roşii (singura zi în care se mai roşesc ouă), cozonac, băuturi răcoritoare sau dulciuri pe care le-au oferit de pomană. Peisajul a fost completat de oamenii străzii care aşteptau, aşezaţi chiar pe criptele mormintelor, să primească un pachet. Mărioara, o femeie de 64 de ani, a venit să îşi cinstească soţul îngropat la Cimitirul Central. A întins pe mormânt o faţă de masă albă şi a aşezat peste ea tradiţionalele ouă roşii, cozonac, vin, friptură şi dulciuri. „Este o sărbătoare mare. Vin în fiecare an de Înălţare, aici, şi o sărbătoresc alături de soţul meu, chiar dacă nu mai e lângă mine. Astăzi (ieri - n.r.) am aşezat bucatele pe mormântul lui şi am mâncat cu el”, a spus ea. Tradiţia mai cere ca bunătăţile ce vor fi date de pomană de Înălţare să fie sfinţite, aşa că preoţii au avut de lucru, deoarece au fost opriţi de rude la fiecare mormânt pentru a ţine o mică slujbă de sfinţire. „Am venit să dau de pomană pentru băiatul meu, care e mort de cinci ani. Înălţarea este ziua în care se pomenesc morţii şi împart pentru sufletul lui”, a spus Florica. Ea este sigură că cele aduse vor ajunge şi la băiatul ei. Ziua de Înălţare este cunoscută şi ca Ziua Eroilor, ocazie cu care se fac pomeni şi slujbe în memoria celor căzuţi în lupte.