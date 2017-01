De la 1 aprilie - cărţi de identitate cu cip

12:08:45 / 28 Aprilie 2014

Carti de identitate false

Se pare ca NATO stie de actiunea unor infractori care au folosit carti de identitate false ca sa jefuiasca (pe cine, de unde ?) 690000 de moneda europeeana, in jud. Constanta. Informatia a aparut in primele ore ale diminetii, cautat cu google si yahoo...acum a disparut, le-ar poate rebaga... dar nu ne milogim ! Ce or vrea si cu cartile astea de identitate electronice ? Hai sictir !