De la 1 iulie, plătim gaze mai scumpe!

06:29:26 / 26 Iunie 2015

o alta pacaleala

E la mintea cocosului ca in conditiile in care tot orasul isi pune gaze iar rezervele nationale sigure de gaze naturale este pt. 14 ani ca pretul acestora tot o sa creasca. Si in Constanta a inceput nebunia asta cu gazele, Doamne ce avantajos este, aiurea numai investitia de la 6.000 lei la 10.000 lei cand o recuperezi, apoi taxa de poluare, inlocuirea centralelor la aprox. 10 ani, apoi deranjul, tevi trase in casa, gauritul peretilor. Asta e o afacere a unora cum a fost si in cazul repartitoarelor. Stateam cu ele inchise si plateam mai mult ca acum cand am scapat de ele.