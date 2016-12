De la 1 Mai şi până la Paşte, un sejur prelungit

Nu s-a mai întâmplat demult… În acest an, zilele libere de 1 Mai coincid cu Sărbătorile Pascale, astfel că deschiderea sezonului turistic pe litoral oferă un prilej pentru petrecerea unui sejur prelungit, de 5 zile. Ofertele pentru litoral sunt deja pregătite. Astfel, miercuri este 1 Mai, iar Paştele, sărbătorit în fiecare an în ziua de duminică, se nimereşte a fi pe data de 5 mai. Investitorii de pe litoral cer Guvernului Ponta ca zilele de 2 mai (Ziua Tineretului) şi 3 mai să fie acordate zile naţionale libere, cu posibilitatea de recuperare în 2013. „Ar stimula circulaţia turistică către staţiunile turistice din România şi către Litoralul Românesc, ceea ce ne va permite să dăm un start excelent sezonului 2013“, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Corina Martin. Hotelierii şi agenţiile de turism au pregătit deja oferta pentru 1 Mai. Pachetul cuprinde perioada 30 aprilie - 7 mai, cu preţuri care pornesc de la 60 lei / persoană / noapte la hotelurile de 3 stele, de la 100 lei / persoană / noapte la hotelurile de 4 stele şi de la 229 lei / persoană / noapte la hotelurile de 5 stele, în funcţie de serviciile pe care le oferă fiecare unitate de cazare. „Având experienţa anilor trecuţi, considerăm că organizarea evenimentelor în această perioadă va atrage prima serie importantă de turişti pentru anul 2013. Asociaţia Litoral - Delta Dunării a transmis deja adrese pentru organizarea unui program amplu de evenimente, care va include: concerte, defilare cu autobuze supraetajate, paradă maşini de epocă şi motociclete, care alegorice, jocuri şi concursuri pe plaje, muzică, foc de artificii, show-uri de lasere etc“, a spus Corina Martin. Oferta va fi promovată de Asociaţia Litoral - Delta Dunării la Târgul de Turism al României (14-17 martie). În premieră, în acest an, la Târgul Naţional de Turism va fi prezent şi Radu Mazăre, pentru a oferi câteva dintre surprizele verii din Mamaia. „Voi fi prezent la Târgul de Turism de la Bucureşti cu o pastilă din ceea ce va fi Carnavalul din această vară. Vom avea o parte din costume şi vom prezenta şi evenimentele care vor avea loc în vara lui 2013 în staţiunea Mamaia. Pot spune că prima parte a Carnavalului, cu care vom apărea noi la Târgul de Turism, ca tematică, provine din Ulise şi Legendele Olimpului”, a spus Mazăre. „Pentru vizitatori şi expozanţi pregătim un show incendiar, ce va promova în special Fashion Summer Festival şi Festivalul Antic Tomis, cele două evenimente de excepţie ale sezonului 2013“, a adăugat Martin. Tot în premieră, asociaţia este în discuţii pentru a avea pe litoral, la deschiderea sezonului, un grup de jurnalişti şi touroperatori din Emiratele Arabe Unite, care vor face un infotrip, alături de reprezentanţii companiei aeriene FlyDubai.