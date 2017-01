De la 1 septembrie, cardul de sănătate devine obligatoriu!

19:19:31 / 22 August 2015

Nu mai intra in panica. Nu sunt securist, doar ca eu introduc in fiecare zi carduri in cititorul de carduri si vad daca persoana respectiva e asigurata, atata tot se vede. Daca nu este o trimit la plimbare ( prin natura meseriei mele) . Altceva nu este introdus pe card. Du-te si tu la medicul de familie si cand o sa dai cardul sa ti-l activeze ( ca sa poti sa te duci sa faci analize DECONTATE de stat sau ai sa te duci sa-ti iei reteta DECONTATA de stat - caci altfel te-ar costa imens ) ai sa vezi ca nu te intreaba nimic medicul, nu trece nici o data despre tine in card. Ai sa te convingi singur, altfel faci jocul medicilor, care ai dreptate, o parte din ei nu vor carduri ca nu mai pot da retete pe numele celor morti si a celor neasigurati. In felul acesta de fapt se verifica medicii. Ai inteles ?