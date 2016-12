De la caniculă, la instabilitate atmosferică

În ultimele zile am simțit din plin văpaia soarelui, care ne-a doborât chiar și pe cei mai rezistenți dintre noi. Avem cod galben de caniculă la Constanța, dar și în alte 16 județe din sudul, sud-estul și nord-estul ţării până astăzi. În alte părți e și mai rău. În Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, dar și din Capitală soarele te face să te simți ca o pâine uitată în cuptor. În aceste zone, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă, valabilă tot până astăzi. În sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, centrul și sudul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, a avertizat ANM, în timp ce în județele atinse de cod portocaliu se vor înregistra chiar și 40 de grade C. Din această după - amiază, vara face o nouă mutare. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, îndeosebi în centrul și nord-estul țării, precum și în zonele de munte.

CANICULA NU NE LASĂ SĂ RESPIRĂM Meteorologii vin cu vești proaste până la 9 august. ANM anunță că până la sfârşitul lui iulie vremea va fi călduroasă, izolat caniculară în Dobrogea, mai ales în vestul regiunii, cu temperaturi maxime ce se vor situa, în medie, între 32 şi 34 de grade C. Pe 1 august va avea loc o uşoară scădere a regimului termic, iar media maximelor diurne va fi de aproximativ 30 de grade C, apoi va creşte din nou, iar între 3 și 9 august va fi de 31 - 32 de grade C. Pe parcursul nopţilor, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade C. Probabilitatea pentru averse va fi extrem de redusă pe tot parcursul intervalului de prognoză.