“De la Catania la Cadiz”

Nu am folosit întîmplător titlul din jurnalele de navigaţie şi de bord, pentru cã acum, viaţa la bordul navei şcoalã “Mircea” ne oferã în fiecare clipã noi experienţe pe mare: nu mă refer doar la cele referitoare la acumularea cunoştinţelor de navigaţie, ci mai ales la cele referitoare la practica la bordul marelui velier. Acum, mai mult ca oricînd, trăim efectiv începutul de drum pe care l-am ales: să devenim ofiţeri în Forţele Navale!

Dacă în prima etapa, cea de la Constanţa la Catania, am avut de depăşit noile condiţii necunoscute nouă, referitoare la adaptarea la viaţa pe mare, după părăsirea Siciliei, lucrurile au început să se definească: ne-am acomodat cu nava, serviciile şi activităţile specifice de la bord, fiecare dintre noi stăpînindu-şi acum atribuţiile. Ritmul de predare a cunoştinţelor este unul similar cu cel din Academia Navală “Mircea cel Bătrîn”. Au început deja verificările scurte prin care ne sînt testate cunoştinţele acumulate. Atît metodele didactice cît şi informaţiile oferite nouă de către profesori ne sînt oarecum familiare, însă avantajul este faptul că, imediat după terminarea cursurilor, le putem identifica pe punte sau în compartimentul maşini. Abia acum putem spune că am început să pătrundem cu adevărat în tainele navigaţiei cu vele, întrucît, săptămîna aceasta, ne-au fost atribuite posturile în arboradă, rolurile la braţarea vergilor, întinderea şi strîngerea velelor. A început astfel pregătirea noastră pentru participarea la etapele Regatei “Tall Ships Atlantic Challenge 2009”. Ajutorul primit în vederea instruirii a venit din partea tuturor ofiţerilor de la bord, în ochii cărora am citit emoţia şi bucuria rememorării propriilor perioade de practică petrecute pe aceeaşi navă, a cărei vîrstă de aur, de 70 ani, vorbeşte de la sine despre numeroasele generaţii de ofiţeri care au preluat ştafeta marinăriei pe bricul Mircea. Călirea psihică este unul din principalele obiective pe care mulţi dintre noi, cei 65 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”, împreună cu cei 38 elevi ai Şcolii de Maiştri „Amiral Ion Murgescu”, trebuie să-l urmărim, prin înţelegerea condiţiilor, cerinţelor şi a rolului acestei îndelungate perioade de practică - 107 zile pe ape şi 34 în porturi!

Cele mai importante calităţi cu care ne-am deprins sînt: responsabilitatea, concentrarea la ceea ce avem de făcut şi lucrul în echipă. Ultima dintre ele este esenţială, pentru că aici totul trebuie executat prin sincronizare cu ceilalţi şi cu precizie. Pentru că nu ar fi posibil, de unul singur, nici să ridici velele, nici să fundariseşti ancora, nici să pui masa ori să bricuieşti toate filele unei punţi… Aceste activităţi pot fi realizate doar de un colectiv, şi nu unul oarecare, ci unul bine instruit şi pregătit. Iar aceste calităţi de grup le perfecţionăm aici: ne apropiem, ne închegăm, devenim o echipă, ne bucurăm sau suferim laolaltă. În puţinele momente de intimitate, cei mai mulţi dintre noi se gîndesc la ceea ce au dobîndit în devenirea noastră ca oameni ai mării şi, mai ales, la ceea ce ne aşteaptă în următoarele patru luni care au mai rămas din perioada de practică.

Corespondenţă trimisă de studentul-caporal Şerban Alexandru-Georgian