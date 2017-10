De la ce biserică poți să cumperi bere?

Amenințată cu dispariția din cauza lipsei enoriașilor, o biserică din Bruxelles a găsit o soluție neortodoxă pentru a-și asigura veniturile necesare funcționării. Mai exact, a lansat propria marcă de bere, în parteneriat cu o berărie locală. Botezată după numele pe care localnici îl folosesc pentru a desemna biserica, Ste Kat', este o bere blondă și fructată. "Se poate spune că este imaginea bisericii, efervescentă, plină de viață", a declarat părintele Jeremie Schaub, preotul romano-catolic care a contribuit la crearea berii în colaborare cu un producător local, o companie la început de drum, Brussels Beer Project. Cu 7% alcool, Ste Kat' este mai puțin alcoolizată decât celelalte mărci de pe piață. În cadrul proiectului Brussels Beer vor fi fabricate, într-o primă fază, aproximativ 50.000 de sticle pentru a vedea mai întâi cât de mare este cererea.

Berea va fi vândută la magazinul bisericii, dar va fi, de asemenea, disponibilă și la restaurante și cafenele din centrul Bruxelles-ului. Ste Kat' are la bază tradiția belgiană a berii produse la mănăstire și a berii produse de ordinul monahal trappist, care folosea un anumit tip de drojdie, încă din anul 1800. Acest tip de bere are arome mai exotice și conține mai mult hamei decât berea belgiană tradițională. Fondurile provenite din vânzarea berii vor fi folosite pentru renovarea structurii de secol XIX a bisericii, pe care adminstrația locală avea intenția, în urmă cu câțiva ani, s-o demoleze pentru a construi o piață sau un ansamblu de locuințe.