De la creditul pentru orice, la refinanţarea oricui

DATORIILE SE MIŞCĂ. Întoarsă recent din America, o prietenă şi-a petrecut primele patru zile în faţa televizorului, fascinată de nivelul de grădiniţă pentru copii „speciali” al discursurilor şi valorilor. Concluzia ei, după câteva zeci de ore de consum mediatic: n-am auzit în viaţa mea de Columbenii ăştia, tipul de la revista presei mai are puţin şi o să înoate în... te miri ce şi oare ai mei şi-au refinanţat creditele? Adevărul este că, în ultimele luni, 9 din 10 reclame bancare promovează refinanţarea, produs care, deşi nu ajută în niciun fel la revitalizarea creditării, mişcă banii şi datoriile de la o bancă la alta.

UN PLUS DE IMAGINE. „În acest moment se refinanţează orice”, spune preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Gheţea. „Fiecare bancă scoate armele sale, dar totul într-un context de fairplay. Efectul refinanţărilor asupra creditării este zero. Nu observăm o creştere a soldului împrumuturilor noi, ci doar o schimbare a structurii, banii mergând de la o bancă la alta”, a declarat Gheţea, care estimează că o reluarea a creditelor de consum va avea loc în a doua jumătate a anului, pe măsură ce „oamenii vor începe să revină la planurile pe care şi le-au făcut înainte de criză”. Mai mult decât orice, refinanţările au adus băncilor ceva capital de imagine, şubrezit grav în ultimii ani. „Sistemul bancar va continua să acumuleze pierderi. De clienţi, dar şi de imagine. În 2010, spre exemplu, OUG 50 a creat o prăpastie între bănci şi clienţi. S-a dat dreptate băncilor, dar au câştigat clienţii”, mai spune Gheţea.

CÂT COSTĂ REFINANŢAREA. Cum arată un credit de refinanţare? La BCR, suma maximă acordată este de 10.000 euro, pentru clienţii noi, respectiv 20.000 euro, pentru cei cu istoric la bancă. Dobânda pentru clienţii noi este de 14,65%, în timp ce „colaboratorii” plătesc 13.65%. Potrivit calculatorului de pe site-ul băncii, un credit de 20.000 lei, pe 10 ani, vine cu dobândă anuală efectivă (DAE) de 15,67% pe an şi rată lunară de 318 lei, ceea ce înseamnă că suma totală rambursată este aproape dublă, de 38.200 lei. La BRD, creditul Restart are o limită maximă de 60.000 lei. Pentru un împrumut de 10.000 lei, pe 10 ani, DAE este de 12,46%, iar rata lunară ajunge la 156 lei. CEC Bank refinanţează cel mult 40.000 lei, iar clienţii trebuie să aibă neapărat asigurare de viaţă şi şomaj. Perioada de graţie este de 12 luni, iar ratele pot fi plătite oricând, între 5 şi 20 ale lunii. Dobânda acestui credit este de 10,57% (Robor la trei luni plus 4,90 puncte). Comisionul de analiză a dosarului este de 250 lei, dar cel de rambursare anticipată este zero. Totuşi, administrarea lunară a împrumutului costă 0,3% din sold.