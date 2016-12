„De la Guvern, nu se văd cozile”

Coşmarul prin care au trecut, în ultimele două zile, miile de români care şi-au depus declaraţiile privind veniturile din activităţi independente... nu există! Aceasta este poziţia pe care au adoptat-o guvernanţii referitor la haosul pe care l-au provocat la ghişeele caselor judeţene de pensii şi ale agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. „Care e problema?”: este reacţia ministrului Muncii, Mihai Şeitan, la aflarea veştii că mii de oameni au stat la cozi interminabile pentru a-şi plăti noile biruri către stat. La vederea imaginilor din faţa ghişeelor, surprinse ieri de reprezentanţii presei, ministrul Muncii a declarat că fenomenul este o isterie provocată de presă şi nicidecum rezultatul noilor reglementări privind plata contribuţiilor din drepturile de autor. Invitat să meargă la unul din oficiile caselor de pensii pentru a vedea realitatea din teren, demnitarul a refuzat. Aceeaşi atitudine de struţ a adoptat-o şi premierul Emil Boc, care a declarat că miile de oameni care se înghesuie să depună declaraţiile sunt doar în imaginaţia reporterilor. „Nu am această informaţie. Eu am auzit-o doar ca informaţie şi ca supoziţie. Eu nu am cunoştinţă de aşa ceva” a afirmat premierul Boc. Şi, totuşi, afirmaţia ar fi putut fi uşor verificată, fie cu o deplasare la unul dintre sediile instituţiilor în cauză, fie (pentru cazul în care efortul deplasării ar fi fost prea mare) cu un simplu telefon. Preşedintele conservator, Daniel Constantin, acuză „tandemul Băsescu-Boc” că ar fi dorit, prin reglementările privind drepturile de autor, să se răzbune pe jurnaliştii „care au avut curajul să arate adevărul despre dezastrul guvernării actuale”, însă măsurile impuse de guvernanţi au lovit şi alte zeci de mii de cetăţeni care obţin venituri din activităţi independente.

ZIARIŞTII, ÎN VIZORUL GUVERNULUI. De altfel, aversiunea guvernanţilor faţă de reprezentanţii presei a fost clar exprimată ieri, de ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, care i-a atras atenţia unei ziariste acreditate la Guvern că este „de văzut” dacă este plătită în mod corect prin drepturi de autor pentru profesia ei sau dacă nu cumva modalitatea prin care e plătită de angajator reprezintă o formă de evaziune fiscală. Ministrul Finanţelor a intervenit atunci când, în urma unei întrevederi a premierului cu reprezentanţii uniunilor de creatori, ziarista i-a cerut preşedintelui Casei Naţionale de Pensii, Doina Pârcălabu, explicaţii mai clare privind modalitatea de declarare a veniturilor din drepturi de autor. La rândul său, premierul Emil Boc a ţinut să precizeze că persoanele nemulţumite de noua modalitate de impozitare a drepturilor de autor sunt cele care se foloseau abuziv de astfel de drepturi, pentru că de fapt nu intrau sub incidenţa legii, iar Guvernul nu a făcut decât să vegheze la respectarea legii. Din păcate, lucrurile stau tocmai invers. Cei care nu au declarat până acum veniturile din activităţi conexe nu vor declara nici de acum înainte, astfel încât măsura îi afectează tocmai pe cei care îşi plăteau şi până acum dările către stat. Consecinţa acestui lucru? Evaziunea fiscală va creşte, tocmai pentru că guvernanţii îi îndepărtează (prin măsurile aberante dispuse în noile reglementări legislative) pe bunii platnici. Şi la Constanţa ghişeele Casei Judeţene de Pensii au fost luate cu asalt de constănţeni, până în prezent fiind înregistrate aproximativ o mie de cereri pentru drepturile de autor.

ARTA, LA COADĂ! Actorii, compozitorii, cântăreţii, regizorii, scriitorii critică noua metodă de impozitare a drepturilor de autor impusă de Guvern - considerând că aceasta este \"un dezastru\", \"o porcărie\", \"o bătaie de joc\", concepută de un sistem \"bâlbâit\" - şi spun că refuză să stea la cozi pentru a plăti taxele. Astfel, cântăreţul Mircea Baniciu spune că nu a fost să-şi plătească contribuţiile la drepturile de autor şi nici nu se va duce. \"Şi-aşa ne impozitează de nu ne vedem\", a spus cântăreţul referindu-se la organismele de gestiune colectivă, care administrează sumele încasate din drepturile de autor şi de interpretare. \"Să ne impoziteze fără să ne facă să stăm la coadă. Urăsc ideea asta. Am zis că, şi dacă mor de foame, la coadă nu mai stau. Acolo se întâmplă cele mai nenorocite lucruri: noi comentăm, ne enervăm şi alţii zâmbesc de sus\", a spus Baniciu. \"Chiar mi-ar plăcea să văd nişte artişti stând la cozile astea. Să îi puneţi pe prima pagină\", a glumit cântăreţul. Pe de altă parte, Mihai Trăistariu spune că noua strategie de impozitare este \"o porcărie nouă a Guvernului Boc\". \"Eu plăteam chestia asta o dată pe an. Nu ştiam că trebuie să merg de mai multe ori. (...) E o porcărie nouă a Guvernului Boc. Regret că l-am votat pe Băsescu de atâtea ori. Să stau atâta la coadă, la trei cozi, în fiecare lună, e puţin umilitor. Îl vede cineva pe Florin Piersic stând la cozile astea? Eu nu cred. În loc să simplifice, ei complică din ce în ce mai mult. Se vor vedea repercusiunile la următoarele alegeri\", a declarat Mihai Trăistariu. Nelu Dumitrescu, membru al trupei Iris, a precizat că artişii sunt \"şomeri tot timpul\" şi că guvernanţii \"nu se gândesc la oameni\", creându-le probleme în plus. \"Eu nu ştiu cine face legile astea. Noi suntem în continuă viteză, nu avem timp şi ei ne pun pe drumuri. Am fost şi eu să întreb la Casa de pensii, dar nici ei nu ştiu nimic. E o nebuneală. Ne dă peste cap. (...) Şi oricum, noi suntem şomeri tot timpul. Dacă nu avem concerte, suntem şomeri tot timpul. Eu vreau să mă duc la începutul anului şi să nu mă mai prezint acolo. Dar ei trebuie să revină (asupra legii, n.r.). Oamenii au treabă, sunt la muncă, când să mai stai şi la cozile astea în trei locuri. Sunt nervos. Nu au pic de uman în ei. Sunt răi. Nu se gândesc la oameni şi le mai creează o problemă în plus. Noi vrem să ieşim din criză, dar nu ne pune chiar aşa. Nu se poate aşa ceva\", a spus Nelu Dumitrescu.