De la instabilitate atmosferică la caniculă. Temperaturi de 43 de grade C

E vremea extremelor! Dacă până marți, 14 iunie, la ora 21.00, ne aflăm sub avertizare meteo de instabilitate atmosferică, începând de joi, 16 iunie, vremea se anunță una caniculară. Un val de căldură se va așterne peste țara noastră, dar și peste Grecia, sudul Italiei, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, sudul și vestul Turciei și Ucraina. Valorile termice vor ajunge chiar și la 43 de grade Celsius, avertizează specialiștii. Marți va mai ploua în Dobrogea, când maximele se vor situa între 21 și 25 de grade C, iar minimele între 15 și 18 grade C, potrivit specialiștilor Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Și miercuri, 15 iunie se vor semnala averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade C, iar cele minime între 15 și 19 grade C. Joi vom simți din plin văpaia soarelui, când pe cer nu va mai fi nici măcar un nor, iar maxima va urca până la 31 de grade C în sud-estul țării. Vineri, 17 iunie, vremea va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 şi 34 de grade C, fiind mai scazute pe litoral - până la 25 - 28 de grade C, iar cele minime între 18 şi 21 de grade C. Până pe 20 iunie, valorile termice diurne vor marca o creştere accentuată. O creştere, în medie de aproximativ 4 grade C, se va consemna şi în ceea ce priveşte regimul termic norcturn, iar cele mai calde nopţi le vom întâlni de la începutul săptămânii viitoare, când temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 21 de grade C. Apoi, atât temperaturile maxime cât şi cele minime vor marca o scădere uşoară şi treptată spre 28 de grade C, în medie ziua şi aproximativ 18 grade C noaptea, valori apropiate de cele climatologic specifice acestei perioade. Deși în aceste zile încă se mai anunță averse, când se vor înregistra cantităţi mai importante de apă, ulterior, probabilitatea de apariţie a averselor va fi redusă şi doar spre sfârşitul lunii iunie ele îşi mai pot face apariţia sporadic.

Citește și:

Avertizare meteo de vijelii. După ploi vine canicula