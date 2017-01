De la Iveşti, în Champions League

Pentru Alexandru Dimache, transferul la HCM Constanţa în vara anului trecut a reprezentat cel mai important moment din carieră. Iar acest lucru este recunoscut de handbalistul în vârstă de 28 de ani cu fiecare ocazie, fiind modul său de a mulţumi conducerii clubului constănţean pentru încrederea acordată. În vara lui 2009 a avut mai multe oferte, două cel puţin la fel de tentante din punct de vedere financiar, de la Steaua şi UCM Reşiţa, care şi l-ar fi dorit pe fostul centru dinamovist pentru a-şi spori şansele de cucerire a titlului. Dimache a preferat să-şi treacă pe cartea de vizită o participare în Liga Campionilor, una la care majoritatea jucătorilor din România doar visează. „Directorul clubului, Nurhan Ali, mi-a propus să vin la Constanţa încă din 2004, dar am tot ezitat. Am ales apoi Dinamo, unde am sperat că voi obţine măcar un titlu de campion. Apoi, în 2009, nici nu am mai stat pe gânduri când a venit din nou propunerea HCM-ului chiar dacă ofertele de la Steaua şi Reşiţa erau mai avantajoase financiar. Am ales HCM pentru că este deja un brand, are un nume în Europa şi nu poţi refuza Liga Campionilor pentru absolut nimic altceva. În plus, stabilitatea care există la Constanţa nu este la niciun alt club din ţară. Fiecare echipă la care am jucat a însemnat ceva în carieră. Fiecare m-a ajutat să ajung un jucător dorit de HCM. Sunt un tip ambiţios, căruia îi place să facă lucrurile cât mai aproape de perfecţiune”, mărturiseşte Dimache. Născut pe 20 decembrie 1981, în comuna Iveşti, în apropiere de Galaţi, Alexandru Adrian Dimache şi-a început cariera sportivă, la fel ca majoritatea copiilor... jucând doi ani fotbal, la Dunărea Galaţi. Asta până în clasa a 6-a, când, la propunerea dirigintelului Victor Popescu, s-a “transferat” la handbal, la CSS Galaţi, primul profesor fiindu-i Relu Druţu, tatăl handbalistei de la CS Tomis, Diana Druţu. A jucat de la început pe postul de centru, iar prima medalie la juniori a cucerit-o în 1996, pe când avea 15 ani. A obţinut şi un titlu de vicecampion la juniori I, când avea 17 ani, chiar într-o finală jucată la Constanţa, împotriva formaţiei CCS Ploieşti, acolo unde evoluau alţi doi componenţi ai HCM-ului de astăzi, Toma şi Nicolae. A debutat în Liga Naţională la 18 ani, la Ulpimex Galaţi, iar în 2002 a trecut la Uztel Ploieşti. Nici aici, nici la Dinamo, unde a jucat între 2006 şi 2009, nu a obţinut vreun titlu, cel mai aproape fiind la finala Cupei României din 2006, pierdută în faţa... HCM-ului. „Anul acesta nu avem cum să pierdem titlul. Va fi primul trofeu la seniori din carieră şi îl aştept cu multă emoţie. Sunt mândru că fac parte din actuala generaţie a HCM-ului. Este cea mai frumoasă perioadă din cariera mea de handbalist”, consideră Dimache. Îl are ca model pe Ivano Balic, îi place THW Kiel, însă dacă ar putea să aleagă ceva, ar vrea să aibă forţa aruncării lui Csepreghi sau Popescu. Este căsătorit, are o fetiţă în vârstă de 3 ani, Maria, şi şi-ar dori ca timpul petrecut cu familia să fie ceva mai mult. „Pe soţie am întâlnit-o într-o discotecă din Capitală, printr-o cunoştinţă a lui Marius Novanc, de la Steaua. Ramona lucrează la Bucureşti, este director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Economiei, iar programul ei este la fel de aglomerat ca şi al meu. Cum se împacă sportul cu politica? Cred că bine. Eu sunt fascinat să o ascult şi să înţeleg şi alte lucruri din afara sportului. În ceea ce o priveşte, Ramona a intrat pentru prima oară într-o sală de sport în urmă cu trei ani, la acele incidente de la meciul Dinamo - Steaua. Mi-au trebuit şase luni să o fac să înţeleagă că sportul este cu totul altceva decât ceea ce s-a întâmplat atunci. Acum a început să îi placă fenomenul. Îmi este greu departe de ea şi Maria, însă de fiecare dată când am puţin timp liber, dau o fugă în capitală pentru a le vedea. Când pot, mai vin şi ele la Constanţa”, a spus Dimache. În actuala ediţie a Ligii Campionilor, Alex Dimache a jucat pentru HCM în toate cele 12 partide, reuşind să înscrie 14 goluri.