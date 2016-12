De la mineri se fură ca-n codru!

Presa din zona Olteniei a publicat în ultimii doi ani mai multe materiale privind un contract de cedare a creanţelor semnat între Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (SNLO) şi SC Best Recuperare Creanţe SRL. Societatea privată, înfiinţată în mai 2008 de Daniel Ionaş, cu un capital social de 200 de lei, îşi schimbă patronatul în iunie 2008, având ca asociaţi pe avocatul Dragoş Alexandru Ursulescu (fiul judecătoarei Elena Ursulescu, care judecă dosarul retrocedărilor în care DNA îl acuză pe primarul Radu Mazăre de prejudicierea bugetului statului) cu 30% din firmă, avocatul stagiar Ioan Daniel Ionaş, cu 35%, şi Lucian Ciofiac cu 35%. În urma unor schimbări succesive ale asociaţilor, s-a ajuns în prezent ca asociat unic la Best Recuperare să fie Ludmil Ghorghiev, cetăţean bulgar, fost consilier şef al ministrului Apărării de la Sofia, presupus membru al serviciilor de informaţii militare bulgare. Societatea are un sediu fictiv în Bucureşti. „Aici nu a funcţionat niciodată Best Recuperare. Eu am primit mereu plicuri cu acte pe care era trecut numele firmei şi nu înţelegeam de ce. Pe toate le-am trimis înapoi”, declara Maria Sereanu, o bătrână de 77 de ani, proprietara apartamentului menţionat ca fiind sediul social al firmei. ”În nota de constatare seria CG 002527 din 15.10.2008 a Gărzii Financiare, echipa de control a concluzionat că SC Best Recuperare Creanţe SRL nu a funcţionat niciodată la sediul social”, scria cotidianul Gazeta de Sud în 2009. Ancheta jurnaliştilor de la Gazeta de Sud a continuat, ei descoperind că firma de apartament a primit cel mai mare contract de recuperare a creanţelor fără licitaţie, în condiţiile în care vorbim de o societate a statului care avea de recuperat bani tot de la societăţi de stat. Ancheta a fost preluată şi de alte publicaţii din Oltenia, care au descoperit că, în perioada cât fiul judecătoarei a fost patron la SC Best Recuperare, societatea a încheiat nouă contracte de cesiune creanţe. La semnarea contractului dintre Best Recuperare şi SNLO, director era Eugen Davidoiu, care, potrivit publicaţiilor din Oltenia, se lăuda, atunci, că este susţinut în funcţii de servicii (actual şef serviciu Achiziţii Publice al Senatului). „Proporţiile dezastrului lăsat în urmă de acesta sunt mult mai mari decât se intuia. Iar afacerile făcute pe spinarea şi răspunderea lui Davidoiu de securiştii cu care se laudă că l-au susţinut în funcţie sunt şi acestea peste aşteptări. Primul şoc resimţit de noua conducere instalată la începutul acestei săptămâni la şefia SNLO este acela că societatea nu mai are nicio creanţă de recuperat de la rău-platnici. Public, se ştia că SNLO are de recuperat în jur de 3.500-4.000 de miliarde de lei vechi de la societăţi precum Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) Dr. Tr. Severin, CET Arad, CET Braşov, CET Govora, Halânga etc.”, nota cotidianul „Interes Public” pe 22 ianuarie 2009. Contractul semnat între SC Best Recuperare şi SNLO s-a dovedit a fi favorabil doar pentru societatea privată care s-a văzut pusă în posesia banilor statului. Noua conducere a SNLO, numită la începutul lui 2009, a încercat rezilierea contractului cu SC Best Recuperare, însă fără succes, mai ales că, potrivit contractului încheiat, rezilierea nu se putea face unilateral. Avocatul SC Brest Recuperare, Benone Voicu, afirma în februarie 2009 că firma va primi drept comisioane din recuperările de creanţe între 20 şi 50%. În aceste condiţii, statul, prin SNLO, nu a făcut decât să dea pe mâna unui privat creanţe de zeci de milioane de lei, bani pe care trebuia să îi recupereze pentru stat. Aceasta este una din afacerile „băieţilor deştepţi” din energie.