De la Orban, la Băsescu...

Din cauza sărbătorilor şi a zilelor libere din vacanţa de iarnă am aflat cu întârziere despre manifestaţia impresionantă de la Budapesta, chiar din a doua zi a noului an, unde aproape o sută de mii de maghiari au ieşit în stradă să protesteze împotriva guvernului condus de premierul Viktor Orban. De altfel, până şi agenţiile internaţionale de presă s-au dezmeticit mai greu, atât de surprinzător şi de copleşitor, cel puţin din punctul de vedere al numărului de participanţi, a fost evenimentul respectiv!

Mircea Badea afirma ieri că nu-şi face vreo iluzie în privinţa unei iniţiative de aceleaşi proporţii în România, împotriva lui Traian Băsescu sau a Guvernului Boc, deoarece gulaşul este mult mai condimentat decât mămăliga şi explodează mai uşor... Nu ştiu dacă are dreptate, dar problema trebuie pusă altfel! În primul rând, noi suntem într-un an electoral, deci încă mai avem posibilitatea unei schimbări paşnice, cu mijloace democratice, pe când ungurii au votat deja greşit şi acum nu le mai rămân decât protestele de stradă. În al doilea rând, din fericire, preşedintele României este un ucenic ageamiu pe lângă premierul maghiar sau Vladimir Putin, să zicem, ca să nu mai adaug că SRI-ul nostru nu este nici pe departe FSB-ul rusesc. În fine, în al treilea rând, mai avem un mic avantaj! Precedentul periculos din Ungaria a făcut vigilentă, este drept, cu mare întârziere, din cauza inerţiei birocratice şi diplomatice, dar şi din cauza urgenţelor crizei financiare, Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că, în cazul unui derapaj similar în România, reacţia UE va fi mai promptă. Nu trebuie uitat nici faptul că America, din raţiuni militare şi geostrategice, are o relaţie preferenţială cu noi, spre deosebire de Ungaria, ceea ce înseamnă că SUA vor române \"atente şi sensibile\" la tot ce se petrece în România, adică nu vor îngădui nici măcar unui partener NATO, ca Băsescu, să sară calul...

Toate acestea reprezintă relative motive de consolare pentru noi, chiar dacă un pericol difuz pare să plutească peste această parte a Europei, mai ales de când guvernul naţionalist al lui Viktor Orban a început să sfideze lumea. De fapt, temerea noastră este că această realitate i-ar putea da apă la moară lui Traian Băsescu... Totuşi, înclin să cred că o asemenea prostie politică, deşi ar fi tentat să o facă oricând, este un \"cal\" mult prea mare pentru actualul şef al statului român, pe lângă faptul că \"moara\" puterii sale scârţâie deja serios şi bănuiesc că nu mai poate fi urnită nici cu Niagara!