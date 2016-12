De la Pulitzer, la plagiat

Conducerea publicaţiei „The Washington Post” a suspendat o jurnalistă din colectivul redacţional, Sari Horwitz, laureată al prestigiosului premiu Pulitzer, care a recunoscut că a plagiat un ziar local. Sari Horwitz a recunoscut că a folosit pasaje substanţiale din două articole publicate de ziarul „Arizona Republic” fără să citeze sursa. Articolul care a fost plagiat de Sari Horwitz analiza atentatul de la Tucson din luna ianuarie, în care au murit şase persoane. Într-un comunicat de presă, conducerea prestigioasei publicaţii şi-a cerut scuze faţă de cititorii ziarului „Arizona Republic” pentru această greşeală. „Politica Washington Post prevede ca utilizarea fragmentelor care provin din alte publicaţii să fie însoţită de citarea sursei”, se arată în comunicatul publicaţiei. Marcus Brauchli, directorul echipei redacţionale, a precizat că anul acesta nu s-a găsit nicio altă formă de plagiat de care jurnalista să fie acuzată.

Jurnalista, care lucrează pentru „The Washington Post” din anul 1984, şi-a cerut scuze pentru fapta sa într-un comunicat de presă. „Îmi pare rău. Vreau să îmi cer scuze faţă de cititorii noştri, de prieteni şi colegi şi faţă de editorii mei şi de ziarul pe care îl iubesc”, a scris Sari Horwitz. „Fiind sub presiunea urgenţei, am făcut ceva ce nu am făcut niciodată în întreaga mea carieră. Am folosit munca unui alt ziar ca şi cum ar fi fost a mea. Asta nu este bine. Nu am nicio scuză. Este unul dintre păcatele capitale ale jurnalismului”, a mai afirmat jurnalista. Sari Horwitz a primit premiul Pulitzer împreună cu un coleg, în anul 2002, pentru o anchetă despre moartea unor orfani din centrele sociale din Washington.