De la salarii de profesor, la milioane de euro pe bursă

În medie, un parlamentar câştigă 55.000 lei pe an. Cele două sesiuni parlamentare durează nouă luni din an, iar timpul efectiv de lucru la Parlament este de cel mult trei zile pe săptămână, pentru că joi comisiile sunt paralizate de absenteism, iar vineri şi sâmbătă aleşii merg în colegii. Astfel, la o slujbă efectivă de cel mult 90 de zile pe an, un parlamentar este plătit, în medie, cu 600 lei pe zi. Însă cea mai mare parte a senatorilor şi deputaţilor nu trăiesc doar din indemnizaţia de la Parlament. Peste trei sferturi dintre ei îşi rotunjesc veniturile din salarii obţinute la catedră, în spitale sau Consilii de Administraţie, din închirieri de locuinţe sau spaţii comerciale, din speculaţii şi investiţii la bursă. Prima modalitate de rotunjire a veniturilor parlamentarilor, însă cea mai modestă, este predarea la universităţi sau practicarea meseriei de bază, în paralel cu activitatea parlamentară. Şi drepturile de autor au rotunjit veniturile, însă nu atât de mult ca cei care practică meserii ca avocat. Venituri substanţiale au parlamentarii a căror meserie de bază este cea de notar, iar unii parlamentari câştigă din activităţi conexe: agricole sau independente. A doua sursă de venituri suplimentare o constituie închirierea de spaţii şi locuinţe sau din cedarea folosinţei unor bunuri.