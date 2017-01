De la Vlad Ţepeş…la Barack Obama

Presa internaţională scoate în evidenţă faptul că scrutinul legislativ din România avut loc pe fondul nemulţumirii alegătorilor faţă de clasa politică, pe care au penalizat-o printr-un absenteism foarte puternic şi în contextul acutizării crizei economice. Publicaţiile sînt de acord că negocierile în vederea formării unei coaliţii de guvernare se anunţă prelungite. Potrivit cotidianului britanic Financial Times, diferenţa mică dintre cele două partide care au obţinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminică din România, respectiv PSD - centru-stînga, pe primul loc şi PD-L - centru-dreapta, pe locul al doilea, va duce la negocieri prelungite în vederea formării coaliţiei la guvernare, într-un moment de încetinire economică. Potrivit publicaţiei, preşedintele Traian Băsescu, cel care va numi premierul, nu este apropiat de PSD şi a susţinut o campanie anticorupţie în cadrul căreia PSD a fost cea mai importantă ţintă. Financial Times remarcă totodată că scorul strîns obţinut de PSD şi PD-L demonstrează că nu există o diferenţiere clară a politicilor celor două partide, în condiţiile în care acestea, alături de PNL, au promis mai multe măsuri de stimulare a economiei pe parcursul anului viitor, cu o creşterea economică aşteptată să scadă de la 7,5 procente în acest an, la 3 procente. Potrivit Financial Times, rolul decisiv în formarea unei coaliţii la guvernare îl are PNL, însă nu este exclusă nici o mare coaliţie, în condiţiile în care preţul PNL este prea mare, după cum susţine Alina Mungiu-Pippidi, preşedintele Societăţii Academice din România. Cotidianul rus Kommersant apreciază că rezultatul alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie nu va schimba situaţia politică din ţară, în pofida competiţiei dintre cele două partide aflate aproape la egalitate. În conformitate cu Constituţia, notează publicaţia, preşedintele numeşte premierul, indiferent de rezultatul alegerilor. Totodată, recenta campanie electorală din România a agravat şi mai mult relaţiile deja tensionate dintre România şi Republica Moldova. Publicaţia notează că, împotriva voinţei sale, fosta republică sovietică Moldova s-a transformat în terenul de luptă al politicienilor români, în condiţiile în care mulţi rezidenţi moldoveni au paşapoarte româneşti. La Iaşi, doi alegători şi-au invalidat buletinele de vot pentru a introduce printre candidaţi numele noului preşedinte al SUA, Barack Obama, şi al lui Vlad Ţepeş, cumplitul voievod român, care străpungea corupţia cu fierul înroşit, notează cotidianul moscovit Vremia Novostei, care titrează: Coaliţie de dreapta: alegătorii români îi simpatizează pe Obama şi pe Vlad Ţepeş. În opinia cotidianului american Wall Street Journal, alegerile de duminică din România au produs un parlament care va rămîne fragmentat şi există temeri că acesta va face din creşterea rapidă a salariilor o prioritate într-o perioadă în care este nevoie de politici fiscale mai aspre. Analiştii susţin că, pentru obţinerea unei majorităţi legislative într-un astfel de parlament fragmentat, este necesară o coaliţie dificil de mînuit, diminuînd astfel perspectivele adoptării unor politici economice urgente.