De luni seară revin ninsorile și viscolul! Vezi vremea la Constanța!

Dacă în ultimele două zile grade din termometre au mai crescut, după o perioadă de ger cumplit, meteorologii vin iar cu vești proaste. Precipitațiile sub formă de ninsoare și vântul puternic revin, începând de luni seară, în Banat, Oltenia, Muntenia dar și Dobrogea, cu intensitate mare în partea de sud, în județele din Lunca Dunării, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). “Vreme rece în mare parte din țară, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, dar îndeosebi în partea de nord și de centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade C iar minimele în general între minus 14 și minus 4 grade C. Încă de mâine seară, mâine noapte (n.r.- luni noapte) se va înnora în cea mai mare parte din țară și va ninge în Banat, Oltenia, Muntenia și în Dobrogea, cu o intensitate mai mare în extremitatea sudică, spre Lunca Dunării. Vor fi și intensificări ale vântului cu viteze de 45-55 km/h în zonele în care va ninge. În sudul Banatului, în Bărăgan și în Dobrogea vor fi și rafale chiar de peste 60km/h. Luni noaptea în estul Dobrogei, deci zona litoralului, vor fi și precipitații mixte și condiții de polei. Vor scădea în intensitate din cursul zilei de miercuri. După care rămâne vreme rece, geroasă dimineața și noaptea în mare parte din țară și ninsori slabe doar izolat tot îndeosebi în partea de sud”, a declarat meteorologul ANM pentru Mediafax.

3 ZILE LA CONSTANȚA

Meteorologii anunță că, la Constanța, luni, 16 ianuarie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul - 3 și 3 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între - 5 și 0 grade C. Marți, 17 ianuarie, se anunță precipitații mixte; maximele vor fi cuprinse între - 4 și 3 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între - 7 și - 2 grade C. Miercuri, 18 ianuarie, sunt anunțate ninsori la Constanța; temperaturile maxime vor fi cuprinse între - 5 și - 1 grad C, iar minimele se vor situa în intervalul - 11 și - 6 grade C.

CREȘTE RISCUL DE ÎMBOLNĂVIRI

Medicii atrag atenția că aceste oscilații de temperatură pot duce la creșterea numărului de îmbolnăviri specifice sezonului rece, mai ales că a debutat sezonul de gripă. Vă reamintim câteva sfaturi pentru prevenirea gripei, a infecțiilor respiratorii, în general. Astfel: trebuie să purtăm îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate sezonului, să acoperim capul, mâinile, picioarele și zona gâtului; să bem ceaiuri călduțe din plante, să introducem în alimentație produsele stupului (mierea este interzisă la copiii de 0 - 1 an); să facem mișcare adecvată vârstei; să îmbogățim alimentația cu legume crude și fructe (5 porții/zi); să ne vaccinăm. ”În cazul în care ne-am îmbolnăvit, izolarea este cea mai bună soluție, alături de tratamentul prescris de medicul de familie (dacă nu sunt complicații: repaus, evitarea contactelor - pentru a preveni răspândirea bolii -, ceaiuri călduțe, simptomatice)”, spune master european în promovarea sănătății și educație pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, dr. Loti Popescu. Tot ea menționează că prin respectarea izolării se evită răspândirea bolii.