De Moga şi Maroon 5, prieteni şi colaboratori!

Compozitorul şi interpretul Marius Moga a fost prezent, recent, în Statele Unite, pe platourile de filmare de la show-ul TV \"The Voice\", varianta americană a emisiunii \"Vocea României\", unde l-a cunoscut pe Adam Levine, nimeni altul decât solistul trupei Maroon 5 şi unul dintre prezentatorii show-ului în cauză. Moga şi artistul american s-au împrietenit destul de repede se pare şi au stabilit să se întâlnească la Los Angeles, pentru a lucra împreună la ceva proiecte.

“De Moga”, aşa cum îşi spune, mai nou, artistul român, a postat pe Facebook, încă de la sfârşitul lunii trecute, o poză în care apare alături de Levine şi a devăluit recent „care este treaba” dintre el şi noul său coleg de breaslă de peste Ocean. „L-am văzut pe Adam, i-am spus că sunt şi eu antrenor în varianta românească a show-ului şi că am compus o piesă pentru el. Mi-a spus că piesa îi place foarte mult şi că au şi înregistrat-o. Este o piesă pe care am compus-o împreună cu Bryan West, producătorul lui Nelly Furtado, acum o lună, în Los Angeles. Piesa a fost pusă atunci pe lista de aşteptare de către managerul celor de la Maroon 5, dar cu ocazia acestei întâlniri, am aflat că a şi fost înregistrată. Am schimbat contacte cu Adam şi a rămas să ne vedem în L.A., ca să mai lucrăm şi la alte piese\", a dezvăluit Marius Moga.

Se pare astfel că despărţirea de Iulia Vântur, de la sfârşitul verii, i-a fost de bun augur lui Moga din punct de vedere profesional. Un alt aspect care l-a menţinut recent în atenţia fanilor autohtoni este noul său look.