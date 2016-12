De nouă ori mai mulţi agricultori ecologici decât în 2010

La noi, agricultura ecologică este la început de drum pentru că românii încă învaţă să trăiască sănătos. Deocamdată, producătorii români dau dovadă de timiditate în a obţine produse fără binecunoscutele E-uri şi conservanţi. Unul dintre motive este că practicarea acestui tip de agricultură este destul de costisitor şi, în plus, preţul îl depăşeşte pe cel al produselor catalogate ca fiind nesănătoase. Totuşi, vestea bună este că numărul agricultorilor care aleg să producă legume şi fructe sănătoase este în creştere. Târgul Mondial de Comerţ şi Produse Ecologice - „BioFach” de la Nurnberg, organizat la mijlocul lui februarie, a fost un prilej pentru producătorii români să arate că pot. Răsplata a fost că, între cele peste 130 de ţări participante, România a fost declarată “Ţara Anului”, tocmai pentru că numărul producătorilor ecologici este în creştere. Printre producătorii români prezenţi la târgul mondial s-au numărat şi câţiva apicultori şi cultivatori de cătină de la Constanţa. Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Constanţa, Boris Parpală, spune că motivul pentru care România a fost declarată “Ţara Anului” a fost că numărul agricultorilor ecologici a crescut foarte mult în ultimii ani. „Dacă în 2010 erau 3.700 de agricultori ecologici, în 2013 sunt 26.700, ceea ce înseamnă o creştere foarte mare”, explică directorul DAJ Constanţa.

INTERES SPORIT PENTRU FERMIERII CONSTĂNŢENI Statul încearcă să vină cu măsuri pentru a sprijini acest tip de agricultură. O soluţie pentru doritori este accesarea multrâvnitelor fonduri europene. În urmă cu un an, la iniţiativa Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume (ECOM) a fost pus în aplicare un proiect, în colaborare cu alte trei ţări (Turcia, Armenia şi Republica Moldova), cu scopul de a veni în sprijinul agricultorilor care vor să obţină produse ecologice. Preşedintele Asociaţiei, Maria Nastac, spune că în cadrul proiectului s-au făcut cercetări pentru a obţine „alternative de fertilizatori care să însănătoşească pământul”. Pasul următor este constituit de cercetări, care trebuie să fie împărtăşite fermierilor pentru o exploatare sustenabilă şi ecologică a agriculturii. „Rezultatele cercetării noastre sunt deja cunoscute, dar este interesant să vedem rezultatele celorlalte ţări. Sunt patru ţări participante, avem patru soluţii. La Constanţa, aprox. 30 de fermieri s-au arătat interesaţi de soluţiile noastre”, spune preşedintele ECOM. Unul dintre producătorii de la noi care a pus deja în aplicare rezultatele cercetărilor este Florentina Căpăţână. Ea este într-o formă de asociere cu alţi producători şi deţin împreună 450 de hectare. „Anul trecut am aplicat îngrăşământ pe un hectar din Agigea. Grâul obţinut a fost mult mai viguros faţă de celelalte plante. Sperăm să dezvoltăm proiectul. Şi în acest an se fac testări. Acum se ară şi se împrăştie îngrăşământul. Ţinând cont de numărul de îmbolnăviri din România, cred că trebuie să dezvoltăm agricultura ecologică. Populaţia României este bolnavă din cauza agriculturii, pentru că am uitat să facem agricultura bunicilor şi străbunicilor noştri”, crede producătorul constănţean.