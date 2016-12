Faţă de starea de porc, cea de oaie reprezintă un cu totul alt standard. După cum aţi observat, politichia noastră a intrat în zodia ovină. Spre disperarea lui nea’ Alecu, preşedintele tunde oaia şi berbecul. În alte momente ale vieţii şi activităţii sale revoluţionare, botează oaia neagră. În definitiv, vorba poetului, nu mă refer la Dinescu în propoziţie, trebuia să poarte şi oaia neagră un nume. Ea se numeşte Trăienel. Pînă acum, la greu sau în plină dificultate, dădeam vina la grămadă pe oaia neagră. Acum, în fine, după ani de conspiraţie şi de tăcere, îi putem spune pe nume. Are şi oaia neagră un nume! Starea de porc, despre care noi am mai vorbit, face trimitere la grosimea obrazului, confundat adeseori, cînd are mult păr, cu şoriciul de pe aceeaşi suprafaţă. Starea de porc degajă un anumit disconfort, orice apropiere de un grohăitor generînd un stres în plus. Faţă de porc, oaia este mai evoluată. Sigur, indiferent de pregătirea profesională sau universitară pe care o are, porcul tot porc este! Nu se lasă pînă nu-şi bagă rîtul peste tot, pînă nu se scobeşte cu degetele în el, confecţionînd biluţe cu material tehnic redus. Faţă de porc, oaia a învăţat puţină carte. Sigur, nu înseamnă că este deşteaptă de bubuie. De fapt, dacă îmi aduc eu bine aminte, altceva bubuie… Datorită domnului Flutur de la PD-L, oaia a învăţat să scrie. Nu prea mult, ca să nu se surmeneze, dar şi un singur cuvînt este suficient pentru bagajul actual de cunoştinţe al politicienilor. Alfabetizarea a ridicat la un cu totul alt rang starea de oaie. Chiar dacă, în continuare, după cum o atestă ultimele studii sociologice, oaia este puţintel cam proastă, dovadă faptul că poate fi deturnată de orice măgar de pe traseul ei. Să stăruim asupra stării de oaie. Ea este caracteristică celor care nu au cultivat prea mult simţul responsabilităţii. Se spune despre cutare că a făcut-o de oaie. Ştiu că unii dintre dumneavoastră vă gîndiţi direct la pastramă. În astfel de cazuri, înţelesul este cu totul altul. De regulă, atunci cînd se spune despre cineva că a făcut-o de oaie, toată lumea îşi pune mîinile în cap şi bocitoarele încep să se producă. Ritualul unor astfel de momente simbolizează un singur lucru - prostia. Dar, atenţie!, nu oricum. Ci, ca să fie pe înţelesul tuturor, prostia în toată splendoarea ei. O astfel de performanţă reuşesc doar cei care nu se joacă în momentul în care o fac de oaie. Se poate spune că, în prostia lor, proştii sînt responsabili cînd o fac de oaie. Adică, vreau să zic, nu comit o prostie, ci mai multe în lanţ. Cu alte cuvinte, o fac de oaie ca lumea, nu se joacă! Precum lîna de oaie este blana prostului…