De Paşte, în mijlocul copiilor şi bătrânilor

Deputatul constănţean Antonella Marinescu a dorit ca prima zi de Paşte să o petreacă nu în familie, ci alături de copiii de la Centrul de Plasament \"Orizont\", dar şi alături de bătrânii de la Căminul de Bătrâni situat pe strada Unirii. \"Nu a fost o vizită. Este un lucru obişnuit pe care îl fac foarte des, atât la Căminul de Bătrâni, cât şi la Centrul de Plasament Orizont. În fiecare an sunt alături de copiii de la Orizont, cât şi de bătrânii de la căminul de pe strada Unirii, indiferent că este ziua Pensionarului, Paşte, Crăciun. Am ajutat inclusiv biserica din curtea Căminului de Bătrâni care este în prezent în construcţie. Îi ajut atât cât pot eu. Anul acesta am venit personal pentru că aşa mi-am dorit. Dacă în alţi ani nu am reuşit să vin când le-a fost oferit tortul sau cozonacii, anul acesta mi-am propus să fac personal acest lucru, şi mă bucur că vremea a ţinut cu mine\", a declarat deputatul constănţean Antonella Marinescu. Ea a precizat că la Centrul de Plasament Orizont are doi copii musulmani pe care i-a botezat în urmă cu câţiva ani. Atât copiii de la Centrul de Plasament Orizont cât şi bătrânii de la Căminul de Bătrâni au primit din partea deputatului PSD de Constanţa cozonaci şi un tort pe care l-au servit în ziua de Paşti. \"Era foarte simplu să fiu în prima zi de Paşte în familie. Dar am considerat că atât copiii cât şi bătrânii au mai mare nevoie de mine în mijlocul lor\", a spus Antonella Marinescu.