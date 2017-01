De Paşte, masă pe bani de împrumut!

În ciuda ieşirii teoretice din criză şi a apropierii Paştelui, vânzările nu sunt în creştere în pieţele şi supermarket-urile din Constanţa, care au majorat preţurile la câteva alimente de bază faţă de începutul anului. În piaţa din Tomis III, în Piaţa Griviţei, dar şi în Kaufland scumpirile se văd la cartofi şi ceapă, care au ajuns de la doi lei la trei lei. Însă majoritatea alimentelor nu s-au mai scumpit din februarie, cum ar fi pulpa de porc, care este aprox. 16 lei kilogramul în pieţe, dar şi în supermarket, şi uleiul, care este aprox. şase lei litrul. În pieţele constănţene merge bine doar vânzarea de carne de miel la 19,9 lei kilogramul, prin programul “Preţul corect la carnea de miel”, declanşat la iniţiativa Primăriei Constanţa. În rest, vânzătorii se plâng că clienţii nu au bani, cumpărătorii spun că preţurile sunt prea ridicate, iar în supermarket-uri nu prea e mare agitaţie. “De 20 de ani lucrez în piaţă şi nu am avut parte de doi ani aşa de proşti cum au fost 2010 şi 2011. Dau brânza pe datorie, unii oameni îmi mai aduc banii, alţi nu. Nu am preţuri mari, 13 lei e kilogramul de brânză de vacă şi 15 lei cea de oaie, dar tot nu e vânzare. Cei care ne conduc ne-au nenorocit”, a spus o vânzătoare din Piaţa Griviţei, Maria Alexe. O altă vânzătoare, din piaţa din Tomis III, care a dorit să rămână anonimă, s-a plâns şi de costul mare pe care îl plăteşte pentru închirierea unei tarabe şi pentru transport, dar şi de controalele care sunt aproape zilnice.

COŞUL ZILNIC, O NOŢIUNE TEORETICĂ. Unii constănţeni nu mai pot să-şi asigure minimul necesar pentru o alimentaţie echilibrată, coşul zilnic. Un exemplu este Natalia Ciocoiu, şomer neindemnizat, care a spus că abia reuşeşte să strângă câte 100 de lei pe săptămână pentru hrană, bani care nu îi ajung să asigure mâncare suficientă pentru familia sa de doi membri: “Mi-e frică pentru că am 55 de ani şi nu îmi găsesc un loc de muncă despre care să ştiu că îmi va permite să supravieţuiesc. Am muncit 34 de ani în Şantierul Naval Constanţa, am fost dată afară în 2010, iar acum nu ştiu cum să mă mai descurc. De miel de Paşte nici nu se pune problema, dacă eu nu îmi permit un coş zilnic de peste 10-15 lei”. Nici unii dintre concitadinii care au serviciu nu se descurcă prea bine. O tânără bugetară, Ionela Ţăruş, a precizat că dă acum circa 160 de lei pe mâncare în fiecare săptămână, ceea ce înseamnă că lunar salariul ei se duce pe alimente. “Faţă de acum vreo două luni, dau cu zece lei mai mult pe săptămână pe mâncare. Pentru masa de Paşte ar trebui să am vreo 300 de lei disponibili. Desigur că acest lucru nu este posibil. Ce să fac, să mă împrumut şi eu de Paşte, cum fac mulţi ca să aibă ce pune pe masă? Probabil că o să fac şi asta”, a spus Ţăruş.