Stoparea exodului medicilor şi atragerea lor în România este, din nou, în atenţia reprezentanţilor Colegiului Medicilor din România (CMR). De data aceasta, semnalul de alarmă, dar şi soluţiile sunt prezentate în cadrul unei campanii „De profesie: medic în România”, iniţiată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), prin Grupul de Lucru pe Sănătate, susţinută de Ministerul Sănătăţii, sub sloganul „Medici pentru toţi! Toţi pentru medici”. Ea are drept scop creşterea numărului de medici la 1.000 de locuitori de la 2,4 la 2,6 până în 2015, prin stoparea exodului şi atragerea doctorilor în România. Preşedintele CMR, prof. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat, ieri, că problema personalului calificat este una reală şi atinge buna funcţionare a sistemului de sănătate. El a subliniat că în spitalele judeţene schema de personal nu acoperă necesarul de medici, în plus, la concursurile organizate nu s-au înscris candidaţi. „Din punctul meu de vedere, în acest moment, în corpul profesional medical este un fel de revoltă faţă de modalitatea în care sunt trataţi, faţă de lipsa de respect şi faţă de lipsa de încredere pe care o are societatea în pregătirea lor şi se duc acolo unde există respect, încredere, carieră profesională, care nu depinde deloc de factorul politic, ci numai de organismul profesional, şi sunt plătiţi la valoarea socială a muncii”, spune profesorul. Totodată, el subliniază că nimeni nu a cerut, în România, să fie plătit similar unui medic din Marea Britanie sau Franţa. „Suntem oameni raţionali, care înţeleg dificultăţile economice. Solicitarea Colegiului Medicilor a fost în acest an să crească veniturile medicilor rezidenţi pentru că, spre deosebire de alţii, îmi pun problema, în acest moment, eu sunt tratat de colegii mei, dar peste doi ani, când voi ieşi la pensie şi colegii mei odată cu mine, cine mă va trata? Este normal ca 0,30% din medici să câştige bine în România şi restul de 99,70% să-şi ducă viaţa de pe o zi pe alta?”, a arătat preşedintele CMR. Conform studiului „Condiţia medicului în România”, realizat de CMR în 2011, 58,46% dintre medicii din România sunt profund nemulţumiţi de nivelul salarizării, iar 25,52% s-au declarat nemulţumiţi. În acelaşi timp, studiul arată că foarte mulţumiţi de salariu sunt 0,30% dintre medicii români. Românii sunt pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte speranţa de viaţă, cu o medie de supravieţuire de 73 de ani şi cinci luni, potrivit Eurostat 2012.