De săptămâna viitoare vine frigul

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. În Dobrogea, pe tot parcursul acestei săptămâni, vremea se va menține călduroasă, iar temperaturile maxime vor atinge, în medie, 30 - 32 de grade Celsius, în timp ce mediile valorilor termice nocturne vor fi de aproximativ 20 de grade C. După zilele caniculare se anunţă o uşoară răcire, la începutul săptămânii viitoare, când va creşte și probabilitatea pentru precipitaţii. Astfel, ploi slabe se vor semnala doar pe arii restrânse, pe 7 şi 8 septembrie, iar în celelalte zile ale intervalului de prognoză, probabilitatea pentru precipitaţii va fi foarte redusă. Temperaturile vor scădea treptat, astfel încât, la finalul perioadei de prognoză, ele se vor situa în jurul mediilor multianuale ale perioadei, respectiv 23 - 24 de grade C ziua şi aproximativ 16 grade C noaptea.