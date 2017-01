De Sfîntul Nicolae, la copiii irakieni

Cu o zi înainte de sosirea Sfîntului Nicolae, militarii Batalionului 341 Infanterie Topraisar ”Rechinii Albi” dislocaţi în Teatrul de Operaţii din Irak au organizat în colaborare cu militarii Batalionului 151 Cavalerie din Brigada 7 Logistică a SUA, o acţiune de cooperare civili - militari în sprijinul elevilor Şcolii „Al Ansam”, din localitatea Al Ajeel, provincia Dhi Qar, unde se află zona de responsabilitate a „Rechinilor Albi”. Respectînd tradiţia sărbătorii Sfîntului Nicolae, militarii constănţeni au vizitat şcoala irakiană şi au dăruit unui număr de 500 de copii rechizite, dulciuri şi jucării. Comandantul „Rechinilor Albi”, lt. col. dr. Vasile Vreme a participat la acţiunea caritabilă şi a explicat cadrelor didactice ale şcolii că în această perioadă din an, în România, există tradiţia ca să se dăruiască copiilor cadouri. Vreme a precizat că, în acest context, subordonaţii săi care au copii acasă, au trăit momentul bucuriei de a face daruri alături de micuţii elevi irakieni. Directorul instituţiei de învăţămînt, profesorul Ali Hummad Nagad le-a mulţumit militarilor români şi americani pentru activitatea desfăşurată: „Unii dintre voi aţi venit din Europa, alţii din America, în sprijinul unei şcoli de pe un al treilea continent, Asia. Educaţia nu are bariere, ea este prezentă oriunde şi dacă va fi de fiecare dată sprijinită aşa cum aţi făcut-o voi astăzi, întotdeauna va reuşi!...”. Aflaţi în sălile de clasă, mr. Bogdan Roman, lt. ing. Gabriel Stoica şi plt. Aurelian Cazan le-au povestit copiilor arabi, prin intermediul interpreţilor, cum în fiecare an , pe 5 decembrie, copiii din România îşi pregătesc ghetuţele pentru a primi cadouri de la Moş Nicolae.

Despre Sfîntul Nicolae, se spune că a fost educat din copilărie într-un spirit profund creştin, iar mai tîrziu, rămas cu o oarece avere, el a continuat să trăiască îngrijindu-i pe suferinzi, dedicîndu-şi viaţa celor săraci. Este considerat protectorul marinarilor, al vaselor plecate în larg şi al multor altor vitregiţi ai sorţii. În calendarul sărbătorilor creştine de peste an, Sfîntul Nicolae este o prezenţă străveche la români, marcînd un moment deosebit, mult aşteptat de către copii care aşteaptă daruri de la el dar şi de adulţi pentru care reprezintă începutul sărbătorilor de iarnă.

Ofiţerul responsabil cu activitatea de cooperare civili- militari la Brigada 7 Logistică SUA, lt. col. Clint Moyer a precizat: „Am reuşit să facem o treabă foarte bună pentru aceşti copii. Apreciez modul în care a fost organizată şi s-a desfăşurat activitatea. Nu a fost deloc uşor avînd în vedere numărul mare de elevi. Militarii români au avut o contribuţie deosebită la reuşita acestei activităţi: „Saint Nicholas” este cunoscut şi la noi ( în SUA-n.r.) şi mă bucur că împreună am putut să îl aducem şi la aceşti copii!”. Militarii Batalionului 341 Infanterie sînt în a patra lună de participare la Operaţiunea „Iraqi Freedom” şi au efectuat pînă în prezent un număr de aprox 600 de misiuni în aria de responsabilitate.