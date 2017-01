De teama DNA, investitorii ocolesc Primăria Constanţa

PREŞEDINTELE ATACĂ... NICIO AUTOSESIZARE Primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a prezentat ieri, la ora prânzului, la sediul IPJ, conform programului stabilit pentru controlul judiciar impus în dosarul deschis de procurorii DNA pe tema amenajării campusului social Henri Coandă. El a refuzat să comenteze pe marginea noului său dosar, menţionând că nu doreşte ca declaraţiile lui să fie interpretate drept încercări de influenţare a Justiţiei: „Nu mai e cazul să comentez ce se întâmplă în cazul meu. E suficient să trageţi voi concluziile. În Vinerea Mare, eu voi fi judecat pentru că am făcut ceva pentru oamenii ăştia sărmani. Dacă asta mi-a fost dat să pătimesc, asta o să fac. Cred că e un semn”. Tot pentru a nu dezbate probleme legate de dosar, primarul Constanţei a refuzat invitaţia de a participa la „Sinteza Zilei“, emisiune difuzată de Antena 3. În schimb, Mazăre nu a putut să nu remarce faptul că preşedintele Traian Băsescu nu s-a sfiit să ameninţe public, în stil mafiot, un parlamentar român - Gabriela Firea - şi nici să îl atace direct pe primarul Constanţei, despre care a afirmat că ar fi mafiot, dar că lucrul acesta ar fi greu de dovedit.

SCHEMA KOVESI Temerile lui Radu Mazăre privind monitorizarea afirmaţiilor sale publice au fost confirmate câteva ore mai târziu, când DNA anunţa, printr-un comunicat, că a sesizat CSM cu privire la faptul că anumite declaraţii ale primarului ar aduce atingere imaginii magistraţilor, cu consecinţa afectării sistemului judiciar. Pe scurt, DNA incriminează faptul că Mazăre s-a plâns de modul în care a fost tratat de DNA, de condiţiile de detenţie şi că a cerut ca procurorii care nu îşi întemeiază bine cazurile să fie responsabilizaţi. Şi declaraţia „presiunile politice pe care le face DNA în toată ţara şi în mod special în Constanţa sunt făcute la ordin. Eu nu vreau răul nimănui şi, când nu o să mai fie preşedinte Băsescu, nu o să discut niciodată să-mi plătească. Fiecare va plăti în faţa lui Dumnezeu”, dată de primar după ce instanţa a respins, din lipsă de probe, cererea DNA de arestare preventivă a lui Mazăre, este redată, în sesizarea semnată de Codruţa Kovesi, ca fiind o presiune la adresa Justiţiei.

ANALISTUL POLITIC GEORGICĂ SEVERIN CONSIDERĂ CĂ DNA ÎNCEARCĂ PRESIUNI PREALABILE LUĂRII UNOR DECIZII ÎN INSTANŢĂ ÎN CAZUL LUI MAZĂRE

CARE IMIXTIUNE? Noul atac asupra sa l-a lăsat pe primarul Constanţei cu gura căscată. „Am comparat acuzele din comunicatul semnat de şefa DNA, Codruţa Kovesi, cu ameninţările vădite şi şantajul făcute de preşedintele Băsescu la adresa doamnei Firea şi cu imixtiunea comisă în cazul meu. Sunt pur şi simplu înmărmurit! Faptul ca m-am plâns de condiţiile de detenţie poate să fie o presiune la adresa Justiţiei? Sunt acuzat că am spus că Băsescu va răspunde în faţa lui Dumnezeu - mi se pare o acuzaţie dusă la extrem. Că am propus ca procurorii să răspundă, printr-o lege care poate fi iniţiată în Parlament, pentru dosarele pe care le-au instrumentat greşit… Asta este presiune asupra Justiţiei? Eu sunt om politic şi mai vreau să şi vorbesc. Ăsta e rolul meu. Dar în momentul în care începe o urmărire penală împotriva cuiva‚ acea persoană nu mai are dreptul să spună absolut nimic? Probabil că asta se şi urmăreşte, ca atunci când ies de pe la diferite audieri, unde sunt chemat, să nu mai scot niciun cuvânt... Pur şi simplu sunt stupefiat şi aştept în orice moment să vină să mă ridice iar şi să-şi întemeieze cererea de arestare a mea pe acest comunicat”, a declarat Mazăre într-o emisiune televizată.

PRESIUNI DNA ASUPRA JUSTIŢIEI? În cadrul emisiunii, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, a subliniat faptul că, în acest caz, Kovesi se comportă cu Mazăre exact cum s-a comportat şeful ANI, Horia Georgescu, care l-a hăituit pe Mircea Diaconu pentru a-l determina să nu mai candideze la europarlamentare. Totodată, analistul politic Georgică Severin a catalogat comunicatul lui Kovesi ca fiind el însuşi o presiune asupra Justiţiei: „Ceea ce vorbesc oamenii politici la televizor este de competenţa CNA, nu a CSM. Nu înţeleg scopul acestei plângeri înaintate de DNA la CSM, pentru că Inspecţia Judiciară din subordinea CSM cercetează şi verifică doar magistraţi. Nu şi oameni politici. Cred că se încearcă presiuni prealabile luării unor decizii în instanţă”.

FUG INVESTITORII Urmarea directă a cavalcadei DNA la Constanţa a fost prezentată de Radu Mazăre ieri: investitorii nu mai participă la licitaţiile publice organizate de Primărie. „Din păcate, nu se mai prezintă nimeni la licitaţii la Primărie. Am avut licitaţii pentru flori şi nu a venit nimeni. Cel care a câştigat licitaţia de livrare a puilor pentru pachetele oferite de Primărie s-a retras. Asta după ce el câştigase licitaţia. La licitaţia pentru a doua parte a cartierului Henri Coandă s-a retras firma participantă, iar la licitaţia pentru micii oferiţi de 1 Mai nu s-a prezentat nimeni. Oamenilor de afaceri le e frică pentru că intră în interceptări la fel ca şi investitorii israelieni. Ăia erau interceptaţi independent de mine. Ştiţi povestea din 2009 - 2011”, a declarat Mazăre.