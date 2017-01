Dead Rabbit din Manhattan, cel mai bun bar din lume

Un grup format din 476 de barmani, istorici și degustători a analizat 625 de localuri din toate colțurile lumii, pentru a întocmi clasamentul celor mai bune 50 de baruri din lume. Anul acesta, de departe, barurile americane și britanice sunt primele în clasament.

Pe primul loc în topul preferințelor respectivilor... experți se află localul Dead Rabbit Grocery & Grog din Manhattan. Localul combină aerul New York-ului de altădată cu tradiția americano-irlandeză, oferind clienților vinuri cu prețuri ce variază între 25 și 38 de dolari sau numeroase sortimente din nelipsitele... tării, whiskey, coniac sau rom. Piesele de rezistență ale localului new-yorkez sunt cocktailurile cu nume la fel de sonore ca și al localului în sine și combinații care mai de care mai interesante. Un cocktail costă în jur de 16 dolari, iar clienții au de ales între Resurrection Man, God Is a Dj sau Disco Queen, care combină romul cu zmeură, ghimbir, lămâie, grapefruit și absint. Dead Rabbit Grocery & Grog din Mahattan este urmat în clasament de American Bar din Londra, care s-a clasat și el pe primul loc, potrivit Bloomberg. Există o mulțime de localuri în Londra, renumite pentru cocktailuri, dar în clasamentul realizat de specialiști primează American Bar, urmat de Dandelyan, care a câștigat premiul Highest Climber, Connaught Bar și The Gibson.

Barul The Clumsies din Atena este singurul care se strecoară printre localurile americane și britanice în top 10. Clasamentul continuă cu Manhattan, care a câștigat premiul pentru cel mai bun bar din Asia, The Baxter Inn din Sydney, care a ocupat și el o dată prima poziție în topul australian, și Licoreria Limantour din Mexic, declarat cel mai bun bar din America Latină. Lista de anul acesta nu este cu mult diferită față de cea din 2015. Câteva dintre noile intrări s-au remarcat în Shanghai, Speak Low, The Gibson, care a urcat direct pe poziția a șasea, Operation Dagger din Singapore, Linje Tio din Stockholm și Central Station din Beirut, care a fost nominalizat cel mai bun bar din Africa și Orientul Mijlociu.