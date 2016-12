Deadline serios pentru farmacişti

1 octombrie este noul termen până la care farmaciştii care nu au achiziţionat cititor pentru coduri de bară vor mai putea elibera reţete compensate şi gratuite. După această dată, derogarea va fi anulată în sistem, iar reţetele vor putea fi citite numai după codul electronic, a declarat Marius Filip, medic şef la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). El a mai spus, la conferinţa Mediafax talks about Health Reform, că în prima zi de funcţionare a reţetei electronice a făcut mai multe vizite în farmacii. \"Am intrat în farmacii şi (farmaciştii - n.r.) erau foarte speriaţi. Mă interesa dacă se pregătiseră cu cititoarele de coduri şi dacă ştiau ceva de reţeta electronică. Mulţi nu înţeleseseră foarte mult din reţeta electronică. E adevărat că înţelegi mai mult după ce lucrezi efectiv. (...) Nu au fost proiecte pilot, pentru că bulversam sistemul. Lucrurile trebuie luate uşor şi numai prin lucrul direct pot apărea sugestii\", a spus medicul şef. Cu acest prilej, el a mai subliniat că este convins că lucrurile vor funcţiona corect în privinţa reţetei electronice, cu condiţia ca toţi partenerii să-şi dorească acest lucru. \"Şi aici vom avea o imagine clară despre cine nu doreşte acest sistem. Deşi 2 iulie este perioada de startare, după 2 iulie vom avea întâlniri cu cei care fac softurile. Fiecare furnizor are dreptul să folosească orice soft, gratuit de la CNAS sau privat. Noi nu avem cum să controlăm acest lucru. Noi cerem nişte specificaţii şi vedem dacă au fost respectate. Între sistemul nostru şi furnizor e un soft pe care şi l-au ales liber şi şi-l asumă\", a mai spus Filip.

REZISTENŢĂ ÎN SISTEM Medicul şef de la CNAS a precizat că farmaciile nu s-au aprovizionat cu cititoare de coduri de bară şi, din acest motiv, s-a decis ca până la 1 octombrie reţetele să fie eliberate pe baza seriei şi numărului. \"După 1 octombrie, această derogare se va anula în sistem, farmaciile vor citi reţeta numai după codul electronic. Dacă nu avem legătură la internet, calculator, mergem ca până acum, pe reţeta autocopiantă. Suntem foarte fermi. Nu se respectă datele, nu mai beneficiază de serviciile respective. Reţeta electronică a fost gândită pentru un sistem concurenţial\", a mai spus Filip.

DE CE SUNT PROBLEME Filip a mai explicat că problemele legate de eliberarea reţetelor electronice au apărut deoarece medicii nu au folosit softul realizat în acest scop, ci tot Sistemul Informatic Integrat (SIUI). \"Unii prescriptori nu au urcat reţeta în Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică, ci în SIUI. Din acest motiv, ei nu au putut, practic, să elibereze reţete electronice\", a spus Filip. Medicul şef de la CNAS a mai spus că, \"la prima oră\" a zilei de ieri, au fost eliberate, la nivel naţional, 130 de reţete electronice, ceea ce ar demonstra că sistemul este funcţional. Estimările CNAS legate de reţeta electronică sunt ca în prima lună (iulie) să se ajungă la aproximativ 10% din reţete prescrise şi eliberate în noul sistem, urmând ca procentul să urce în două-trei luni la aproximativ de 40-50%. Din totalul de 11.000 medici de familie, peste 90% au certificate digitale, fapt care le permite emiterea reţetelor compensate în sistemul electronic. REACŢIE CMR Colegiul Medicilor din România a solicitat însă Ministerului Sănătăţii şi CNAS să renunţe la obligativitatea prescripţiei electronice, considerând că nu există condiţii pentru introducerea acesteia.