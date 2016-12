Dealer de canabis, în libertate

Curtea de Apel Constanţa a decis, vineri, condamnarea lui Gabriel David, de 27 ani, din Constanţa, la doi ani şi două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de droguri. Magistraţii au admis apelul lui David şi i-au schimbat pedeapsa cu executare pe care o primise la instan fond, Tribunalul Constanţa. Sentinţa nu este definitivă. Complicele lui, Ionuţ Claudiu Rizea, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiţionată pentru consum de droguri, dar nu atacat cu apel hotărârea instanţei de fond. Conform rechizitoriului, Gabriel David a fost prins, pe 21 august, în timp ce vindea aproximativ 300 de grame de canabis unui investigator sub acoperire, contra sumei de 18.000 de lei. Flagrantul organizat de anchetatori a avut loc în cartierul constănţean Medeea, locul în care tânărul desfăşura activitatea infracţională. Oamenii legii au aflat că, în cursul lunii august, în mai multe rânduri, David a vândut canabis consumatorilor constănţeni, care au plătit 60 de lei pentru un gram. Prins cu drogurile asupra lui, bărbatul a recunoscut că se ocupă cu traficul de stupefiante. Complicele lui, Ionuţ Claudiu Rizea, este acuzat că a cumpărat canabis de la David, pe care apoi l-a consumat. Anchetatorii spun că Rizea a fost cel care l-a „turnat” pe David şi a ajutat la organizarea flagrantului în urma căruia a fost reţinut dealerul.