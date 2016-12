Dealerii auto oferă service şi pentru mărci pe care nu le livrează

Majoritatea dealerilor auto care asigură şi service au solicitat Registrului Auto Român (RAR), în ultimul an, extinderea autorizaţiei de reparaţii şi la alte mărci decât cele pe care le livreză pe piaţă, pentru a acoperi din pierderile cumulate pe segmentul vânzărilor. \"Pierderile avute cu scăderea pieţei auto i-a determinat pe aproape toţi dealerii care asigură şi servicii post vânzare să ceară, în ultimul an, extinderea autorizaţiei de intervenţie şi asupra altor mărci\", a declarat directorul executiv al departamentului de Certificare Sisteme de Management din cadrul RAR, Claudiu Ştefănescu. Dealerii spun că solicitarea de extindere a dreptului de intervenţie şi pe alte mărci este o măsură firească, dat fiind că activitatea de service a devenit principala sursă de venit pentru industria auto. \"În contextul economic actual, activitatea post vânzare reprezintă 80% din veniturile unei reprezentanţe auto. Este normal să ne orientăm după mişcările din piaţă\", a precizat Nicolae Sorescu, directorul general al dealerului auto Rădăcini Motors, companie aflată pe lista solicitanţilor. La rândul lor, reprezentanţii Ţiriac Holdings spun că tendinţa clienţilor de a investi în întreţinerea autovehiculului a determinat compania să îşi adapteze afacerile after sales. \"Extinderea activităţii de service şi către alte mărci decât cele din portofoliul Ţiriac Holdings reprezintă o decizie firească de business pentru reţeaua noastră de dealeri. Această decizie vizează creşterea cifrei de afaceri a grupului şi creşterea cotei de piaţă pe care o deţinem pe segmentul serviciilor post vânzare\", a explicat directorul de comunicare al Ţiriac Holdings, Cristina Munteanu. Pe lista dealerilor care au solicitat extinderea autorizaţiei figurează şi parteneri din reţeaua AutoItalia şi Porsche.