Dean McDermott, la reabilitare

Soţul actriţei Tori Spelling, actorul canadian Dean McDermott, s-a internat într-o clinică de reabilitare, după ce, în luna decembrie 2013, o tânără în vârstă de 28 de ani a dezvăluit în presă că ar fi avut o aventură de o noapte cu acesta, într-un hotel din Toronto. Dean McDermott a declarat că a luat această decizie pentru a rezolva nişte probleme personale şi de sănătate. ”Îmi pare cu adevărat rău pentru greşelile pe care le-am făcut şi pentru suferinţa pe care am adus-o familiei. Îmi asum responsabilitatea pentru acţiunile mele şi m-am internat de bunăvoie într-un centru de tratament, pentru a rezolva nişte probleme personale şi de sănătate. Sunt recunoscător pentru că primesc ajutorul de care am nevoie ca să devin soţul şi tatăl de care familia mea are nevoie”, se arată într-o declaraţie a actorului publicată în revista ”People”. Dean McDermott se află sub supraveghere minimă la centrul de reabilitare şi i se va permite să plece din clinică ori de câte ori doreşte, pentru a-şi vedea cei patru copii.

În anul 2013, Tori Spelling şi Dean McDermott s-au confruntat cu mari probleme financiare, iar ştirea referitoare la aventura actorului cu o tânără, pe 6 decembrie, într-un hotel din Toronto, a alimentat şi mai mult speculaţiile referitoare la o separare iminentă a cuplului. Cu toate acestea, Tori Spelling a trimis o scrisoare deschisă revistei ”Star”, la sfârşitul anului trecut, în care afirma că ea şi soţul ei sunt hotărâţi să rămână împreună, de dragul copiilor. Pe de altă parte, Tori Spelling şi-a exprimat în câteva rânduri nesiguranţa cu privire la Dean, deoarece acesta şi-a părăsit soţia cu care fusese căsătorit 12 ani, actriţa canadiană Mary Jo Eustace, după ce a început o relaţie cu Tori pe platoul de filmare a peliculei ”În mintea criminalului” (2006). În 2012 au existat informaţii că Dean McDermott şi-ar fi înşelat soţia cu două femei, fapt care aproape a dus la despărţirea cuplului. De asemenea, se pare că actorul canadian nu a fost deloc încântat de faptul că Tori Spelling a dezvăluit problemele lor financiare în cea mai recentă carte a acesteia, ”Spelling It Like It Is”.

Tori Spelling, în vârstă de 40 de ani, urmează să revină pe micul ecran în primăvara anului 2014, cu un nou reality show, ”Tori & Dean: Cabin Fever”. De asemenea, ea va juca într-un nou serial TV, ”Mystery Girls”, alături de fosta ei colegă din serialul ”Beverly Hills 90210”, Jennie Garth. Tori Spelling, fiica regretatului producător Aaron Spelling, este căsătorită cu actorul Dean McDermott din 2006 şi au împreună patru copii.