Debbie Harry a fost dependentă de droguri

A şocat pe toată lumea când a declarat că a fost la un pas să fie o victimă a lui Ted Bundy, dar seria mărturisirilor nu s-au încheiat pentru Debbie Harry. Solista trupei Blondie a recunoscut că a fost dependentă de droguri, câţiva ani şi că a încercat orice, inclusiv heroina. Întrebată dacă a consumat droguri, cântăreaţa americană a mărturisit: ”Categoric. Vreo câţiva ani buni. Era o depresie... Compania noastră de înregistrări ne-a dat afară, managerul nostru a plecat, a apărut Fiscul. Totul se dezmembra şi eu, odată cu asta. Dar cocaina era grozavă”, a povestit Debbie Harry. În plus, cântăreaţa a relatat şi cum a intrat la reabilitare, cu iubitul ei de atunci şi chitaristul trupei, Chris Stein. ”Am făcut-o împreună. Cred că amândoi am decis că eram depăşiţi”. Acum, Debbie Harry recunoaşte că abia se mai atinge de băutură. ”Nu mai am capul pentru alcool. Nu mai am capacitatea. Aşa că, dacă beau, este o seară scurtă, foarte scurtă şi foarte ieftină!”, a completat cântăreaţa.