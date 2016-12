Deborah Lee James, în fruntea forţelor aeriene americane

Preşedintele american, Barack Obama, a numit-o joi pe Deborah Lee James, membru al conducerii executive în industria apărării şi fost secretar adjunct al Apărării, în funcţia de secretar al forţelor aeriene. Casa Albă a anunţat numirea într-un comunicat în care Barack Obama a salutat activitatea lui Deborah Lee James în servicul public şi rolul său de conducere în sectorul privat. Deborah Lee James este preşedintele sectorului Inginerie şi Tehnologie din cadrul Science Applications International Corporation (SAIC). Ea face parte din conducerea executivă a companiei din 2004. James a fost adjunctul secretarului american al Apărării în perioada 1993-1998. Dacă numirea sa va fi confirmată de Senatul SUA, James va fi una dintre puţinele femei care au servit vreodată în calitate de important lider civil în cadrul forţelor armatei americane. Ea îl va înlocui în funcţia de secretar al forţelor aeriene pe Michael Donley, al cărui mandat a expirat în luna iunie.

AMBASADOR LA ONU Senatul SUA a confirmat joi, cu majoritate de voturi, numirea Samanthei Power ca ambasador al SUA la ONU. Specialist în drepturile omului şi genocid, Samantha Power, în vârstă de 42 de ani, de origine irlandeză, o înlocuieşte pe Susan Rice, numită la şefia Consiliului de Securitate Naţională la Casa Albă. În timpul audierii sale în faţa Senatului, la mijlocul lunii iulie, Samantha Power a declarat că va apăra neobosit Israelul la ONU şi va lupta pentru ca ţara să ocupe un loc în Consiliul de Securitate ca membru non-permanent. După numirea ei, Samantha Power a fost criticată pentru că a sugerat, în 2002, suspendarea ajutorului militar către Israel şi investirea, în schimb, a miliarde de dolari în teritoriile palestiniene. Ea a spus că regretă comentariile făcute asupra influenţei excesive a lobby-ului pro-Israel în SUA. Fostă jurnalistă, Samantha Power a relatat despre războiul din Bosnia, la mijlocul anilor ’90, şi a scris ca autor sau coautor patru cărţi, dintre care foarte remarcata „A Problem from Hell: America and the Age of Genocid / O problemă infernală: SUA în epoca genocidului”, care a obţinut Premiul Pulitzer în 2002. Ea s-a alăturat echipei lui Barack Obama în timpul campaniei sale prezidenţiale şi ocupa, din 2009, postul de responsabil pentru drepturile omului în Consiliul de Securitate Naţională NSC, cabinetul de politică externă al preşedintelui. Născută în Irlanda, ea a emigrat în SUA împreună cu părinţii, la sfârşitul anilor ’70. Power a absolvit, ca şi Obama, Facultatea de Drept a prestigioasei Universităţi Harvard. Este căsătorită cu Cass Sunstein, fost colaborator al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Obama, şi are doi copii.