Debut cu dreptul pentru Halep

Obligată să se retragă de la Brisbane din cauza unei accidentări, Simona Halep, locul 2 WTA, a jucat, marți dimineața, primul meci oficial din acest an, impunându-se în fața franțuzoaicei Caroline Garcia, locul 34 WTA, în turul secund al turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 735.000 de dolari, cu scorul de 6-4, 2-6, 6-1, după o oră și 53 de minute de joc. Cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului, tenismena constănțeană nu a avut o misiune ușoară, mai ales că a acuzat din nou dureri la tendonul lui Achile, cerând de două ori intervenţia trainer-ului, care i-a masat glezna piciorului stâng. În plus, Halep a solicitat și ajutor din partea antrenorului Darren Cahill, australianul coborând în teren pentru a-i da sfaturi atât la finalul primului set, cât și la scorul de 2-5 în setul secund. „Am avut un meci greu, dar mă așteptam să fie așa, pentru că știam cât de bine joacă adversara, cu serviciu în forță și mingi lovite foarte puternic. Cred totuși că m-am descurcat bine, în special în setul decisiv, când am jucat cel mai bun tenis al meu. În setul secund, m-am retras prea mult și, de aceea, m-a dominat, dar am făcut pasul înainte. Astfel, am lovit mingea mai devreme, mi-am deschis mai multe unghiuri și am încheiat rapid schimbruile de mingi. Durerea la tendonul lui Ahile a venit şi a plecat, dar nu ştiu când a început să mă doară și nici când a trecut. A trebuit să stau concentrată, să am răbdare, să încerc să rămân în meci şi să nu mă gândesc prea mult la durere. Cu o zi în urmă, înainte de antrenament, s-a întâlmplat la fel. Cinci minute de durere, cinci fără. Nu ştiu exact ce este. RMN-ul a arătat că am doar o inflamaţie şi pot juca, aşa că voi încerca să fac tot ce pot pentru a fi concentrată în continuare”, a spus Halep, la final.

Constănțeanca o va întâlni miercuri, de la ora 7.00 (în direct la Digi Sport 2), în sferturile de finală, pe favorita nr. 5, Karolina Pliskova (Cehia), locul 11 WTA. „Abia aştept să întâlnesc adversare dificile, deoarece astfel de meciuri te fac mai puternică şi poţi vedea la ce nivel eşti. Simt că am revenit mai puternică din vacanţă, mă simt mai bine, servesc mai bine, aşa că totul merge în direcţia potrivită”, a explicat Halep. Cele două s-au întâlnit de două ori până în prezent şi constănțeanca a câştigat de fiecare dată în două seturi, cu 6-4, 7-6 (7/4), în finala de la Dubai, de anul trecut, şi cu 6-4, 6-4, în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells, tot în 2015. Calificarea în sferturi la Sydney este recompensată cu 19.660 de dolari şi cu 100 de puncte WTA. Halep a mai participat o dată la acest turneu, la ediţia din 2014, când a pierdut în primul tur, în fața americancei Madison Keys.

KERBER S-A RETRAS DE LA SYDNEY

Cap de serie nr. 4 şi locul 10 WTA, Angelique Kerber (Germania), s-a retras, marţi, de la Sydney, după ce a acuzat probleme stomacale înaintea meciului cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 23 WTA, din turul secund. „De luni, am început să am dureri de stomac. Mă retrag, deoarece nu vreau să risc nimic înainte de Australian Open”, a declarat Kerber. Anterior, Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 4 WTA) şi Petra Kvitova (Cehia, locul 6 WTA) s-au retras şi ele de la Sydney, din cauza problemelor medicale.

DULGHERU, ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR LA HOBART

Perechea formată din Alexandra Dulgheru și Chia-Jung Chuang (Taiwan) a ratat, marţi, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cele două au fost învinse, în runda inaugurală, cu scorul de 6-1, 6-3, după 51 de minute, de favoritele nr. 2, cuplul Kiki Bertens (Olanda) și Johanna Larsson (Suedia), cap de serie nr. 2. Pentru participarea la turneul de la Hobart, Dulgheru şi Chuang vor primi câte un punct în clasamentul WTA de dublu şi un cec în valoare de 960 de dolari.

