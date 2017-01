Debut cu dreptul pentru RCJ Farul

Candidată la titlul de campioană, RCJ Farul şi-a început cu dreptul aventura în actualul sezon al Diviziei Naţionale de rugby. Constănţenii au învins sîmbătă, pe teren propriu, în prima etapă, pe Universitatea Cluj, cu 36-15, obţinînd şi punctul bonus. Partida a debutat cu un moment de reculegere, ţinut în memoria fostului antrenor al Farului, Vasile Bercu. Prima repriză a fost la discreţie elevilor lui Virgil Năstase, care au dominat ostilităţile încă din start. După o lovitură de pedeapsă transformată de Bezuşcu, gazdele au reuşit trei eseuri pînă la pauză, prin Natriashvili, Jantjies şi Agiacai, toate transformate de Bezuşcu, astfel că RCJ Farul a intrat la cabine cu un avantaj confortabil, 24-0. La reluare, oaspeţii şi-au trecut în cont primul eseu, prin Mariş, dar namibianul Jantjies a refăcut diferenţa, 29-5. Clujenii au punctat din nou, prin Teodorescu, dar finalul le-a aparţinut constănţenilor, Cătălin Nicolae reuşind un nou eseu, transformat de Munteanu. Scorul final a fost stabilit de Spătaru, care a culcat mingea în terenul de ţintă al constănţenilor. “Mă bucură victoria, dar sînt total nemulţumit de lipsa de implicare a jucătorilor. Au crezut că adversarul este slab şi, după o primă repriză bună, s-au mulţumit cu avantajul luat pe tabela de marcaj. Impresia pe care o lăsăm este foarte importantă, iar absenţele nu scuză atitudinea jucătorilor”, a spus directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. RCJ Farul (antrenor Virgil Năstase): Tudosa, Natriashvili, Koshitahvili, Buţugan, Uchava, Agiacai, Tavarkiladze, Chiriac, Samkharadze, Bezuşcu, Puiu, C. Nicolae, Gheară, Cl. Dumitru, Jantjies. Au mai jucat: I. Andrii, Ciobanu, Osman, Lungu, B. Munteanu, A. Mitu, Zainea.

Naţionala de rugby a României, cu faristul Daniel Carpo titular, a pierdut al patrulea meci din turneul de verificare din emisfera sudică, 21-40, în faţa reprezentativei din Samoa. În schimb, naţionala României under 19 s-a calificat în semifinalele Campionatului European, după ce a trecut de Polonia, cu 28-14.

Eşec onorabil pentru RC Cleopatra

Debutantă în Divizia Naţională, RC Cleopatra a dat piept în prima etapă, pe teren propriu, cu vicecampioana Steaua Bucureşti. Constănţenii au dat o replică viguroasă, dar nu au putut face faţă bucureştenilor, fiind învinşi cu 40-11 (19-6). Punctele gazdelor au fost reuşite de Rotaru şi Maftei, cîte o lovitură de pedeapsă şi Savin, un eseu. “Ne-am comportat onorabil, am dat dovadă de agresivitate în sens pozitiv, dar am ratat prea multe lovituri de pedeapsă. Dacă am fi marcat, scorul ar fi fost mai strîns şi creşteau speranţele noastre în obţinerea unui rezultat pozitiv. În multe momente, ne-am bătut de la egal la egal, dar lipsa noastră de experienţă şi-a spus cuvîntul”, a declarat antrenorul gazdelor, Cristian Brănescu. RC Cleopatra: Ferţu, Pîslariu, Drăgănel, Gîrbu, Moraru, Croitoru, Cojocaru, Damian, Irimia, Maftei, Grigore, Rotaru, Buşcă, Bratu, Cătănoiu. Au mai jucat: Abadei, Savin, Enache.

Rezultatele etapei - Seria I: RCJ Farul - U. Cluj 36-15; Olimpia Bucureşti - Bucovina Suceava 27-16; CFR Braşov - Dinamo 0-90; Seria a II-a: RC Cleopatra - Steaua 11-40; Poli Iaşi - RCM Timişoara 8-18; RC Bîrlad - U. Baia Mare 6-64.