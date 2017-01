Debut cu emoţii pentru Dennis Şerban

Numit în funcţia de director tehnic al FC Farul vineri după-amiază, Dennis Şerban a debutat în noua postură la derby-ul cu Sportul Studenţesc, disputat sâmbătă, la Bucureşti, în etapa a 23-a a Ligii a II-a şi încheiat la egalitate, scor 0-0. Fostul mijlocaş al formaţiei de pe litoral a trăit la cote maxime partida din Regie, ieşind în dese rânduri la marginea terenului pentru a da indicaţii. „Am avut emoţii destul de mari la debut şi a fost dificil pentru că era un meci decisiv. Am încercat să scoatem maximum din acest joc, deşi echipa părea destul de dezorientată. Îmi pare rău că nu am reuşit să luăm cele trei puncte, dar şi egalul este bun în condiţiile în care s-a jucat. Din păcate, ne îndepărtăm de obiectiv şi primii care avem de suferit suntem noi, jucătorii şi antrenorii. Încă mai sperăm la promovare, dar trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că doar o minune ne-ar putea readuce în Liga I în această vară. Vom încerca să câştigăm fiecare joc şi, la final, vom trage linie şi vom vedea unde suntem”, a spus Dennis Şerban. Tehnicianul în vârstă de 34 de ani a semnat un contract pe un an şi trei luni şi este decis să rămână la Constanţa indiferent de deznodământul actualului sezon. „Dacă nu vom reuşi să promovăm în acest an, sunt sigur că în sezonul viitor ne putem îndeplini obiectivul. Trebuie să aducem câţiva jucători în vară şi să facem o strategie clară”, a adăugat Dennis Şerban. Fostul internaţional român a mărturisit că nu ştie nimic despre eventualitatea ca socrul său, Petre Buduru, actualul director executiv al echipei Dinamo Bucureşti, să vină la FC Farul într-o poziţie de conducere. „Socrul meu are un post important la Dinamo şi nu cred că se pune problema să ajungă la Constanţa. M-ar bucura să se întâmple acest lucru şi ar fi ideal pentru că este un conducător foarte bun. În plus, este şi membru fondator la FC Farul”, a declarat Dennis Şerban. Altfel, jucătorii constănţeni vor reveni la antrenamente în această dimineaţă, după ce au primit o zi liberă.

TUDOR LA STEJARU. Comisia Centrală de Arbitri a anunţat, ieri, că meciul dintre Săgeata Stejaru şi FC Farul, programat sâmbătă, de la ora 13.00, în etapa a 24-a a ligii secunde va fi condus de o brigadă de arbitri condusă de Alexandru Tudor, ajutat la tuşe de ajutat de Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Anghel Voicu (Argeş). „Tudor este un arbitru bun şi corect. Atunci când ia o decizie o face fără să fie influenţat, pentru că aşa consideră el”, a spus directorul tehnic al grupării de pe litoral.