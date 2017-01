Debut cu emoţii pentru Paraschiv

Gabriel Paraschiv, mijlocaşul Oţelul Galaţi, a debutat, miercuri ,pentru naţionala României, selecţionerul Victor Piţurcă alegînd să-l titularizeze în partida amicală împotriva Letoniei, cîştigată la limită de tricolori, cu 1-0. “Am avut emoţii la debut, dar emoţii ai oricum cînd joacă naţionala. Puteam să joc şi mai bine şi sper să mai fiu convocat”, a afirmat actualul golgeter al Ligii I. Şi atacantul Universităţii Craiova, Florin Costea, a bifat primele minute pentru naţionala antrenată de Victor Piţurcă, iar la sfîrşitul partidei a spus: “A fost o onoare să joc pentru România, dar a fost greu să port tricoul cu numărul 10. Jucătorii m-au primit bine şi sper să mai fiu chemat”. Revenit după o perioadă mai lungă la echipa naţională, fundaşul echipei Ajax Amsterdam, George Ogăraru, a caracterizat meciul cu letonii ca fiind unul “satisfăcător”. “Se putea mai bine, puteam să dăm mai multe goluri, dar pînă la urmă e un rezultat pozitiv. Mă bucur că am revenit cu victorie”, a spus fotbalistul lui Ajax, care a fost completat de mijlocaşul de la Catania, Nicolae Dică: “Mutu şi Chivu sînt valoroşi şi s-a văzut că nu au evoluat. Sper să terminăm grupa de calificare la mondiale pe primul loc, aşa cum am făcut şi în cea pentru europene”. În schimb, atacantul Ciprian Marica a catalogat prestaţia României drept una slabă. “A fost un antrenament reuşit, un meci de pregătire în care însă nu am strălucit. Nu am făcut un meci bun, aşa cum ne doream şi nici nu am marcat multe goluri, dar victoria aceasta ne face încrezători şi optimişti. Am avut mai mulţi accidentaţi şi se simte lipsa oricărui jucător de bază”, a declarat vîrful de la VfB Stuttgart.