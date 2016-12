Debut cu mari emoții pentru FC Viitorul

Peste 4.000 de spectatori au venit sâmbătă, pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pentru a vedea „pe viu” debutul celor de la FC Viitorul în noul sezon al Ligii 1. Iar cei prezenți în tribune nu au avut ce regreta, formația patronată și pregătită de Gică Hagi și adversara din prima etapă, CFR Cluj, oferind un meci spectaculos, încheiat la egalitate, scor 2-2 (Fl. Cernat 33, 56 - ambele din penalty / Tade 12, Guimaraes 15). Apăsate de importanța primului joc în propria casă, gazdele au început dezastruos și Tade a deschis scorul, în min. 12, din centrarea lui Roșu, în urma unei serii de greșeli impardonabile ale fundașilor constănțenilor. Povestea s-a repetat trei minute mai târziu, când partea stângă a defensivei Viitorului a gafat incredibil și Guimaraes a reluat în plasă mingea venită de la Lopes. Certați de pe banca tehnică, elevii lui Hagi s-au trezit și Hodorogea a scos o lovitură de pedeapsă, după un fault comis de L. Goian, iar Fl. Cernat a redus din handicap, în min. 33. Finalul primei reprize a adus ocazii pentru ambele combatante, Marc respingând „bombele” lui Aganovic și Benzar, în timp ce Lopes a ratat întâlnirea cu mingea în fața porții goale. La reluare, clujenii au cerut o lovitură de pedeapsă la hențul comis de Mitrea, însă centralul Sebastian Colțescu nu a luat nicio decizie. În schimb, a arătat din nou punctul cu var în favoarea gazdelor, destul de ușor, după o împingere a lui Petrucci asupra lui Fl. Tănase, și Fl. Cernat a restabilit egalitatea, în min. 56. Până la final, s-a jucat pe contre, dar nimeni nu a reușit să dea lovitura decisivă.

După meci, Hagi s-a declarat mulțumit de rezultat, chiar dacă și-ar fi dorit cele trei puncte. „Și-a pus amprenta presiunea debutului pe propriul stadion și am început foarte prost, dar ne-am revenit și am egalat. Suntem la început de drum și nu-i ușor. Am avut momente de fotbal bun, dar ne lipsește omogenitatea și mulți dintre jucători nu sunt la sută la sută din potențialul fizic. S-au făcut greșeli în apărare, dar și adversarul a avut doi atacanți foarte buni”, a spus „Regele”, care a mulțumit publicului pentru sprijin. „Consider că am pierdut două puncte, dar sunt mândru de echipa mea. A doua lovitură de pedeapsă a fost acordată ușor și cred că am fi meritat și noi un penalty, la hențul lui Mitrea”, a declarat tehnicianul oaspeților, Francisc Dican.

Au evoluat - FC Viitorul (antrenor Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Hodorogea, Cr. Munteanu (46 R. Marin), Mitrea, Cr. Ganea - Benzar, I. Filip, Aganovic (71 Vl. Achim) - I. Hagi (54 Mitriţă), Fl. Cernat (cpt.), Fl. Tănase; CFR Cluj (antrenor Francisc Dican): Marc - D. Filipe, Larie, L. Goian, Camora (cpt.) - Tiago Lopes, N. Roşu (78 A. Mureşan), Petrucci, Jakolis (83 Al. Păun) - Tade, Guimaraes (70 C. Lopez). Cartonaşe galbene: Hodorogea, I. Filip, Cr. Ganea / Camora, Petrucci, Filipe, Tade, Larie, C. Lopez. Partida a fost arbitrată la centru de Sebastian Colţescu (Craiova).