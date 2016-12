Debut cu stângul la înscrierea în clasa zero

Prima zi de înscrieri în clasa pregătitoare, pe care reprezentanţii Ministerului Educaţiei se încăpăţânează s-o bage pe gât părinţilor, a debutat cu un eşec al reprezentanţilor ministerului. Softul pe baza căruia trebuia să se facă înscrierea copiilor în clasele pregătitoare s-a blocat, ieri dimineaţă, dând peste cap planurile a sute de mii de părinţi din întreaga ţară. Nici unităţile de învăţământ din Constanţa nu au fost ocolite de această nouă dovadă de incompetenţă. „Duminică am făcut o simulare pentru a verifica sistemul, nefiind înregistrată nicio problemă. Din păcate, azi dimineaţă (ieri dimineaţă - n.r.) nu am mai putut intra pe soft”, a declarat directorul Şcolii Generale „B. P. Haşdeu” Constanţa, prof. Mirela Florea. După cum era de aşteptat, defecţiunea a nemulţumit zecile de părinţi veniţi să-şi înscrie copiii. „Deşi înscrierile trebuiau să demareze la 9.00, părinţii au început să vină începând cu ora 7.30. Au aşteptat până la ora stabilită însă, când au aflat că aplicaţia nu funcţionează, au fost nemulţumiţi, mulţi dintre ei fiind nevoiţi să se învoiască de la muncă câteva ore pentru a-şi putea înscrie copiii în clasa pregătitoare”, a mai spus prof. Florea.

PENTRU CA PĂRINŢII SĂ NU FI BĂTUT DRUMUL DE POMANĂ, REPREZENTANŢII ŞCOLII CONSTĂNŢENE AU SCOS LA IMPRIMANTĂ FORMULARELE DE ÎNSCRIERE, CARE AU FOST COMPLETATE DE MÂNĂ, ÎN AŞA FEL ÎNCÂT COPIII SĂ FIE LUAŢI ÎN EVIDENŢA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

„Datele de pe cereri vor fi introduse în baza de date naţională după ce softul va putea fi folosit. În acel moment vom chema părinţii iar la şcoală, pentru a semna şi cererile computerizate”, a mai spus prof. Florea. La Şcoala Generală „Ferdinand”, din Constanţa, conducerea a găsit altă metodă pentru a-i ajuta pe părinţi să-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare. „Softul şi-a revenit, după ora 12.00, moment în care am luat legătura, telefonic, cu părinţii din circumscripţia noastră pentru a-i informa că se pot prezenta să depună dosarele în vederea înscrierii”, a declarat directorul unităţii şcolare, prof. Georgeta Ioniţă.

VINOVAŢII TREBUIE SANCŢIONAŢI Secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Liviu Pop, a declarat că ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, ar trebui să-i penalizeze pe cei responsabili de blocarea softului folosit pentru înscrierea în clasa pregătitoare, subliniind că aceasta este o „greşeală impardonabilă”. „Este o dovadă în plus că Ministerul Educaţiei nu este pregătit pentru implementarea clasei zero”, a spus Liviu Pop. El a adăugat că peste 400.000 de părinţi au aşteptat înscrierile pe o aplicaţie care nu mergea. Şi reprezentanţii PNL şi PSD au cerut sancţiuni aspre pentru cei care s-au făcut vinovaţi de căderea softului, considerând „haosul” creat în legătură cu clasa zero ca fiind o „mare bilă neagră” pentru Ministerul Educaţiei. Ministrul Baba nu se bucură nici măcar de susţinerea propriilor colegi de partid, deputaţii pedelişti solicitând demiterea de urgenţă a vinovaţilor. În stilul caracteristic actualei Puteri, ministrul Educaţiei a „aruncat pisica” în curtea Enel, susţinând că întârzierea înscrierii a fost cauzată de căderi de tensiune care au avut loc în zona Universităţii Politehnice din capitală, unde se află şi serverul ministerului. Reprezentanţii Enel Distribuţie Muntenia au infirmat, însă, declaraţiile lui Baba, afirmând că nu au înregistrat nicio întrerupere a alimentării cu electricitate în noaptea de duminică spre luni în zona unde este conectat respectivul server. Într-un final, ministrul Educaţiei a anunţat că va fi declanşată o anchetă internă privind întreruperea procedurii de înscriere în clasa I şi clasa pregătitoare. Totodată, el a precizat că au fost luate măsuri pentru a nu mai exista probleme la înscrieri.