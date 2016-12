Debut cu stângul pentru FC Farul în play-out

16:01:12 / 06 Aprilie 2015

Conducerea FC Farul treziti-va !!!

E rau in Liga 2 si cu intarzieri salariale, dar e si mai rau in Liga 3, daca nu se gaseste un echilibru inauntrul echipei intre jucatori si conducerea Farului, atunci nu vom face perfomanta niciodata, trebuie gasita o solutie de comun acord, daca nu vrei sa joci, nu juca, dar nu trantii meciul fiindca nu ai salariu la timp, preferam jucatorii care nu se prezinta la meci din motive financiare, decat jucatorii care merg la meci si nu fac nimic din motive financiare. Trebuie gasit o solutie rapida, ok, deci nu vrem sa promovam, sau nu avem cum sa promovam in sezonul urmator, dar haideti sa gasim parteneri de afaceri sau surse noi de finantare a clubului si sa ne concentram sa facem ceva in Cupa Romaniei sezoanele urmatoare (o sansa pentru echipele din ligile inferioare de a juca in Europa League), vorba unui afacerist din Romania:"Fara bani, nu poti face perfomanta in fotbal". Ar mai fi o solutie sa selectionam la echipa, jucatori din randul suporterilor nostri de la Farul, cu siguranta avem oameni talentati in acest sport, uitati-va la nationala Insulelor Feroe, Fortza Farul Treziti-va pana nu este tarziu !!!