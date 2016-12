Debut cu stîngul pentru voleibalistele tricolore

Echipa naţională de volei feminin a României a debutat cu o înfrîngere în cadrul Grupei F a celui de-al doilea turneu din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2010, care va avea loc în Japonia. Aseară, tricolorele au pierdut, cu 1-3 (23-25, 22-25, 25-21, 22-25), prima întîlnire de la Gabrovo (Bulgaria), disputată împotriva Cehiei, una dintre principalele adversare din duelul pentru calificare. Întîlnirea, mutată cu o jumătate de oră mai devreme decît era programată iniţial, a început prost pentru elevele lui Florin Grapă, care s-au văzut conduse pînă la cel de-al doilea time-out tehnic. Deşi au revenit pe final şi au condus chiar şi cu 23-20, româncele nu reuşit să se concentreze pe final şi Cehia s-a impus cu 25-23. Istoria s-a repetat şi în cel de-al doilea set, cehoaicele apropiindu-se tot mai mult de victorie după 25-22. Cu cuţitul la os, româncele şi-au adjudecat al treilea set, cu 25-21. Din păcate, a fost doar un foc de paie, adversarele apăsînd pedala de acceleraţie în setul patru, cîştigat cu 25-22. În urma acestei înfrîngeri, România şi-a îngreunat situaţia, fiind nevoită să cîştige toate cele trei meciuri pe care le mai are de disputat pentru a spera la primele două locuri, varianta cea mai accesibilă pentru a ajunge în Japonia. „Nu am jucat rău, dar am pierdut această partidă. Sper să nu afecteze moralul fetelor în următoarele partide. Am controlat meciul în primul set, dar nu ne-am concentrat foarte bine pe final. Trebuie să trecem repede peste acest eşec şi să ne mobilizăm pentru următoarele întîlniri”, a declarat team-managerul echipei naţionale, Cristian Zgabercea. Cea mai bună jucătoare din tabăra tricoloră a fost Carmen Ţurlea, care a reuşit 19 puncte. Au evoluat - România (antrenor: Florin Grapă): Claudia Mutaşcu-Bărăscu - Carmen Ţurlea, Alida Cioroianu-Marcovici (cpt.), Nneka Onyejekwe, Mirela Corjeuţanu, Florentina Nedelcu şi Nicoleta Manu - libero; au mai jucat: Sabina Miclea, Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, Ioana Pristavu şi Elena Zaharia; Cehia (antrenor: Tana Krempaska): Lucie Muhlsteinova - Aneta Havlickova, Helena Havelkova, Ivana Plchotova, Monika Kucerova, Katerina Buckova (cpt) şi Marketa Tomanova - libero; au mai jucat: Vendula Adlerova, Julie Jasova şi Veronika Vlaskova.

Tot ieri, în cea de-a doua partidă a grupei, Bulgaria a învins, cu 3-0 (25-16, 25-22, 25-13), Moldova. Astăzi, de la ora 16.00, România va susţine a doua partidă din grupă în compania Moldovei, iar de la ora 18.00 se vor întîlni Albania şi Bulgaria.

FOTO:

www.fivb.com