Debut de foc pentru BC Farul

Revenită pe prima scenă a baschetului masculin românesc, formaţia Baschet Club Farul Constanţa a aflat programul de meciuri din sezonul regulat al Ligii Naţionale. Constănţenii vor avea parte de un debut de foc, împotriva celor mai bune echipe din întrecerea internă. Astfel, elevii lui Costel Cernat vor juca prima partidă pe teren propriu, împotriva campioanei CSU Asesoft Ploieşti, iar în runda secundă se vor deplasa în fieful câştigătoarei sezonului regulat din ediţia trecută şi, totodată, a ocupantei ultimei poziţii a podiumului la finalul campionatului trecut, Gaz Metan Mediaş.

Programul complet al meciurilor echipei BC Farul în turul actualei ediţii a primei ligi - etapa 1 (6 octombrie): BC Farul - CSU Ploieşti; etapa a 2-a (13 octombrie): Gaz Metan Mediaş - BC Farul; etapa a 3-a (17 octombrie): BC Farul - BC Timba Timişoara; etapa a 4-a (20 octombrie): CSS Giurgiu - BC Farul; etapa a 5-a (27 octombrie): BC Farul - SCM U. Craiova; etapa a 6-a (3 noiembrie): BC Farul - BC Mureş Tg. Mureş; etapa a 7-a (10 noiembrie): CSM Bucureşti - BC Farul, etapa a 8-a (17 noiembrie): BC Farul - CS Energia Rovinari; etapa a 9-a (24 noiembrie): U. Mobitelco Cluj - BC Farul; etapa a 10-a (30 noiembrie): BC Farul - CSM Oradea; etapa a 11-a (5 decembrie): BCM U. Piteşti - BC Farul; etapa a 12-a (9 decembrie): BC Farul - Dinamo Bucureşti; etapa a 13-a (14 decembrie): CSU Atlassib Sibiu - BC Farul; etapa a 14-a (18 decembrie): BC Farul - BC Miercurea Ciuc; etapa a 15-a (22 decembrie): BC Timişoara - BC Farul. Returul va începe pe 9 ianuarie 2013, urmând ca sezonul regulat să se încheie pe 4 aprilie 2013.

Baschetbaliştii constănţeni vor disputa primele jocuri oficiale din acest sezon în Cupa României, în perioada 28-30 septembrie, fiind repartizaţi în Seria C din primul tur al competiţiei, alături de echipele BC Timba Timişoara, SCM Universitatea Craiova şi CSU Atlassib Sibiu, turneul urmând să aibă loc pe teren neutru. În turul secund vor accede câştigătoarele seriilor, plus echipa clasată pe locul secund cu cel mai bun punctaj, acestea urmând să se lupte cu cele patru reprezentante ale României în cupele europene pentru prezenţa în Final Four.